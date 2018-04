SODEXO : UBS sabre son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a maintenu sa recommandation d'Achat sur Sodexo tout en abaissant son objectif de cours de 123,50 à 90,50 euros. Le bureau d'études estime que la principale cause du récent avertissement du groupe et de ses mauvais résultats est l'exécution des opérations par le management, et non des problématiques sectorielles. UBS n'attend pas d'amélioration de la rentabilité de Sodexo à court terme mais reste confiant à moyen terme grâce notamment à la restructuration du groupe, à la montée en puissance des contrats en souffrance au premier semestre et au digital.UBS a réduit à 5,7% son estimation de marge pour Sodexo cette année et vise 6,4% en 2019. Toutefois, l'analyste souligne que le management du groupe a intérêt à donner des preuves de redressement rapidement pour que cette prévision ait une chance de se matérialiser et d'être prise en compte par les investisseurs. En termes de croissance organique du chiffre d'affaires, UBS table sur 0,8% en 2018 puis 2% par an.