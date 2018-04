Sodexo : Bryan Garnier n'est plus à 'achat'

03/04/2018 | 10:50

Bryan Garnier dégrade sa recommandation sur Sodexo de 'achat' à 'neutre' et réduit sa valeur intrinsèque ('fair value') de 120 à 95 euros, ne percevant pas de catalyseur positif à court ou moyen terme pour le titre 'malgré un ajustement sévère du cours'.



Le broker rappelle que la direction a dévoilé des performances du deuxième trimestre sous les attentes et a abaissé des objectifs annuels, 'en raison de difficultés supplémentaires en éducation et santé aux Etats-Unis et au démarrage plus lent que prévu de certains contrats'.



Si Sodexo a fait part de 'plans d'actions immédiats et à moyen terme' pour améliorer ses performances, l'intermédiaire financier juge cette annonce 'non convaincante' du fait d'un manque de détail et du délai estimé requis pour restaurer des résultats plus 'normaux'.



