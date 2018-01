Sodexo : Oddo reste à 'achat', ajuste sa cible

12/01/2018 | 10:02

Oddo réaffirme sa recommandation 'achat' et ajuste son objectif de cours de 122 à 125 euros sur Sodexo après un point d'activité du groupe de services, même s'il 'ne voit pas de catalyseurs importants à court terme sur la valeur'.



'La déception sur la croissance organique justifie la sanction sur le titre. Néanmoins, le management s'est voulu optimiste pendant la conférence téléphonique et nous restons confiants quant à l'atteinte des objectifs annuels du groupe', juge l'analyste.



Le bureau d'études estime qu'à ces niveaux, la valorisation reste un facteur de soutien important à ses yeux 'sur un business model qui reste solide et fortement générateur de free cash-flow', le titre se traitant sur un P/E 2018 de 17 fois et un FCF yield de 5%.



