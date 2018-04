Sodexo : Oddo révise son objectif de cours

03/04/2018 | 11:29

Prenant note de performances 'décevantes' au premier semestre et plus encore d'une révision à la baisse des objectifs annuels, Oddo a ajusté sa cible sur Sodexo à 82 euros et confirmé son rating 'alléger' ce mardi.



'Redynamiser la croissance interne prendra du temps', estime l'analyste, selon lequel 'cet avertissement sur résultats soulève des questions sur la stratégie du groupe ainsi que sur la récente réorganisation opérationnelle'.



'Compte tenu de la taille de Sodexo, ces problèmes ne devraient pas être réglés avant 6/12 mois au mieux', redoute Oddo, pour qui la contraction des marges de 80 points de base attendue en 2018 est d'autant plus surprenante qu'il reste encore 70 millions d'euros de synergies à dégager du plan d'efficience opérationnelle.



Et d'ajouter: 'une telle volatilité semble difficilement compréhensible, alors même que Sodexo a dépensé plus de 400 millions d'euros en 5 ans pour 2 plans successifs d'amélioration des marges'.





