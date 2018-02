08/02/2018 : La Data au cœur d’un programme relationnel innovant

Pour faire face aux grandes mutations de son marché, Blédina a inscrit la connaissance de ses conso' et la Data Client comme levier stratégique au service du business.

En 3 ans, son programme relationnel, le Blédiclub, est devenu un vecteur d'engagement auprès des clients-parents et un véritable pilier de son développement. Soft Computing a accompagné la définition de ce programme de fidélité, fondé sur la Data, la mise en place de l'écosystème digital et assure aujourd'hui sa mesure et ses optimisations. Ce programme se distingue par ses mécaniques innovantes, stimulant non seulement la transaction mais aussi l'engagement auprès de la marque.

Sophie BUXEDA, et Sylvain BELLIER, vous proposent de partager les enjeux, l'écosystème digital déployé et le ROI lors de notre Matinale Témoignage en accès libre.

Le Blédiclub, opéré par Soft Computing depuis 3 ans, a été récompensé lors de la remise des Grands Prix Consumer 2017 du Congrès TOP/COM.

Les intervenants

Sophie BUXEDA

Responsable CRM de Blédina

Sylvain BELLIER

Directeur du pôle Marketing Services de Soft Computing

Agenda

08h45 - 09h00 : Accueil des participants

09h00 - 11h00 : Déroulement



Enjeu : l'environnement Blédina en pleine mutation

Solution : d'un marketing de masse à un marketing plus intime et prédictif basé sur la Data

Retours d'expérience : démarche et R.O.I

Conclusion : vers une marque Data-Driven.

