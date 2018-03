12/03/2018 : Salon Big Data

Retrouvez Soft Computing les 12 et 13 mars prochains au Salon Big Data Paris, sur le stand #A10.

Echangez avec nos experts, sur nos 3 savoir-faire à l'honneur pour ce salon : Intelligence Artificielle et Data Science, Big Data, et Gouvernance et mise en conformité des données (GDPR).

Atelier Soft Computing avec la SNCF

Assistez à notre Atelier avec la SNCF qui présentera son retour d'expérience sur la mise en place d'une plate-forme Big Data répondant à de nouveaux enjeux business.

Quels usages et quelles applications Big Data pour répondre aux nouveaux enjeux du marketing digital de la SNCF ?

Evolution des comportements et des usages digitaux des consommateurs, polarisation croissante des offres et concurrence accrue, tels sont les enjeux auxquels la SNCF doit faire face pour se développer et réinventer sa relation client. C'est dans ce cadre que la SNCF a mis en œuvre son programme de data transformation, Emeraude, pour déployer un parcours client plus fluide et plus cohérent pour ses clients.

L'ambition de ce programme est de s'appuyer sur la construction et l'exploitation d'un Data Lake d'entreprise véritable socle décisionnel, exploratoire et opérationnel de la relation client, dont connaissance clients, services personnalisés et expérience client digitale sans couture sont les maîtres mots.

Retrouvez-nous le mardi 13 mars à 11h30 en salle C pour notre atelier animé par Anne-Claire BASCHET - Directrice Project Factory à la SNCF et Marc PIROELLE - Directeur du pôle Conseil & Intégration de Soft Computing. Ils seront également disponibles pour des échanges à 12h15 sur notre stand.

Le Palais des Congrès - 2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris

Réservez votre badge : http://www.bigdataparis.com/inscription.html

Programme

Mardi 13 mars : 8h30

Accueil petit-déjeuner

