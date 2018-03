SOGECLAIR : vise une nouvelle année de croissance en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sogeclair, concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée pour l’aérospatial et le transport, a dévoilé un bénéfice net 2017 stable à 6,5 millions d'euros (6,4 en 2016) et un Ebitda en progression de 12% à 13,8 millions. Il a représenté 9,3% (+0,3 point) d'un chiffre d'affaires de 147,3 millions d'euros. Ce dernier a progressé de 7,9%. Le conseil d’administration de Sogeclair proposera à l’Assemblée Générale du 17 mai 2018, un dividende de 0,62 euro par action."La transition vers de nouvelles offres avec un chiffre d'affaires réalisé par les produits supérieur à 50 millions d'euros, une empreinte internationale renforcée à 54,5% du chiffre d'affaires, et les alliances avec des industriels de rang mondial confirment et renforcent Sogeclair comme acteur technologique international de l'aérospatial et des transports. Sogeclair anticipe pour 2018 une nouvelle année de croissance", a déclaré le groupe en guise de perspectives.