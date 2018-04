SOITEC : SOITEC PUBLIE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE FISCALE 2017-2018

SOITEC PUBLIE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE

DE L'ANNÉE FISCALE 2017-2018

Hausse du rythme de croissance du chiffre d'affaires au 4 ème trimestre 2017-2018 qui atteint 92 M€, soit une augmentation de 42% à taux de change constants par rapport au 4 ème trimestre 2016-2017

Croissance de 14% à taux de change constants des ventes de plaques de 200 mm pour les applications de Communication et de Puissance par rapport au 4ème trimestre 2016-2017

Le niveau des ventes de plaques de 300 mm a presque doublé à taux de change constants par rapport au 4 ème trimestre 2016-2017, avec une forte dynamique de l'ensemble des lignes de produits

Le chiffre d'affaires annuel 2017-2018 atteint 311 M€, soit une hausse de 31% à taux de change constants par rapport à l'exercice 2016-2017, une progression nettement supérieure aux attentes grâce à la solide performance du 4 ème trimestre 2017-2018

Taux de marge d'EBITDA de l'Électronique 2017-2018 dorénavant attendu à un niveau bien supérieur à 25%, contre environ 25% précédemment attendu

Bernin (Grenoble), France, 18 avril 2018 - Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour un chiffre d'affaires consolidé de 91,7 millions d'euros pour le 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018 (clos le 31 mars 2018). Celui-ci augmente de 30% par rapport au chiffre d'affaires de 70,5 millions d'euros réalisé au 4ème trimestre de l'exercice 2016-2017, soit une hausse de 42% à taux de change constants. En variation séquentielle, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018 augmente de 23% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2017-2018.

Sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018, le chiffre d'affaires atteint 310,6 millions d'euros. Par rapport à l'exercice 2016-2017, il progresse de 26%, soit +31% à taux de change constants, une performance significativement supérieure à la croissance d'environ 25% à taux de change constants qui était attendue pour l'ensemble de l'exercice 2017-2018.

Paul Boudre, Directeur Général de Soitec a déclaré : "Nous avons connu une croissance particulièrement forte au quatrième trimestre qui nous permet de terminer l'exercice 2017-2018 avec une progression de nos revenus annuels de plus de 30% à taux de change constants. À Bernin, notre usine dédiée aux plaques de 200 mm continue de fonctionner à pleine capacité et notre usine dédiée aux plaques de 300 mm a atteint un taux d'utilisation de plus de 50% au quatrième trimestre grâce à la demande soutenue pour les gammes de substrats de FD-SOI, Imager-SOI, et Photonics SOI ainsi que pour les plaques de 300 mm destinées aux applications de radiofréquence.

Cette performance est de bon augure pour l'avenir puisque nous continuons de tabler sur une augmentation significative de la surface de SOI utilisée dans nos principaux marchés finaux : les smartphones, l'automobile, les infrastructures informatiques pour le Cloud et l'Internet des Objets. » a ajouté Paul Boudre.

Analyse du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017-2018 par business unit

Communication & Puissance

Au 4ème trimestre 2017-2018, la demande de plaques de 200 mm pour les applications de radiofréquence (RF-SOI) et de puissance (Power-SOI) a connu une légère progression en variation séquentielle par rapport au 3ème trimestre 2017-2018 tandis que le rythme de croissance des ventes de plaques de RF en 300 mm s'est accéléré.

Particulièrement bien adapté pour les commutateurs et tuners d'antennes des smartphones, le RF-SOI permet de satisfaire les besoins liés à l'augmentation du nombre de bandes de fréquence et de la vitesse de transmission des données des communications mobiles. La surface de RF-SOI augmente de manière significative avec le nombre d'antennes requis pour pouvoir augmenter le débit de données. Dans le même temps, le déploiement de la norme LTE Advanced Pro (4G+) accroît la complexité des systèmes de radiofréquence.

La demande de substrats Power-SOI reste forte, les circuits de conversion de puissance étant largement utilisés dans l'industrie automobile, mais aussi, de plus en plus, dans les applications industrielles, grand public et pour les appareils ménagers.

Digital

Pour ce qui concerne la Business unit Digital, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018 a augmenté de façon significative par rapport à celui du 3ème trimestre du même exercice.

Les ventes de plaques de FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété) ont continué leur progression régulière, trimestre après trimestre, au cours de l'exercice 2017-2018. Le FD-SOI apporte une forte valeur ajoutée à de nombreuses applications. Le contexte est favorable avec des circuits conçus pour diverses applications destinées à l'automobile (ADAS, Infotainment, Radar/Lidar), aux smartphones, à l'Internet des Objets et la maison connectée (communication sans fil, Single chip SOC, Edge Computing / AI Processors, ISP pour les caméras de sécurité) et pour les infrastructures informatiques pour le Cloud (cyber-monnaie, blockchain processing).

Après la forte hausse des ventes de plaques de SOI destinées aux applications émergentes enregistrée au 1er trimestre de l'exercice 2017-2018, les ventes de substrats Imager-SOI et Photonics-SOI sont restées à un niveau élevé au cours de l'exercice 2017-2018 et ont même progressé au quatrième trimestre de l'exercice 2017-2018.

Les ventes d'Imager-SOI bénéficient d'une activité vigoureuse dans le domaine des capteurs d'image. La solution basée sur des substrats SOI fournit le plus haut niveau de performance en imagerie 3D pour les applications grand public.

Les ventes de Photonics-SOI sont portées par les besoins d'augmentation de la vitesse de transmission de données dans les centres de données. Cependant, d'autres applications telles que l'infrastructure téléphonique reliant les stations de base ou la connectivité à haut débit entre les unités de calcul ADAS dans les voitures, pourraient venir accroître le potentiel du substrat Photonics-SOI.

Au 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018, les ventes de plaques de 300 mm de PD-SOI (silicium sur isolant partiellement déplété) utilisées pour les circuits intégrés de type ASICS, les serveurs et les applications de réseau ont bénéficié d'un effet saisonnier positif habituel pour atteindre un niveau légèrement supérieur à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Chiffre d'affaires consolidé du 4ème trimestre 2017-2018 (données non auditées)

T4

2016-17 T4

2017-18 T4 2017-18 /

T4 2016-17 (en milliers d'euros) % % à tcc Plaques de 200 mm 47 215 49 136 +4% +14% Plaques de 300 mm 21 266 36 495 +72% +88% Licences et IP 2 026 6 055 +199% +227% Chiffre d'affaires total 70 506 91 686 +30% +42%

Les ventes de plaques de 200 mm ont enregistré une croissance solide à deux chiffres à taux de change constants au 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018 par rapport au 4ème trimestre de l'exercice 2016-2017. Dans le même temps, les ventes de plaques de 300 mm ont presque doublé par rapport au 4ème trimestre de l'exercice 2016-2017.

Ceci se traduit par la poursuite du rééquilibrage de la répartition du chiffre d'affaires de Soitec. En effet, le poids des ventes de plaques de 300 mm est passé de 30% du chiffre d'affaires total au 4ème trimestre 2016-2017 à 40% du chiffre d'affaires total au 4ème trimestre 2017-2018 ; en conséquence, la part des ventes de plaques de 200 mm est passée de 67% à 54% du chiffre d'affaires total.

Ventes de plaques de 200 mm

Les ventes de plaques de 200 mm ont crû de 14% à taux de change constants au 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018 par rapport au 4ème trimestre de l'exercice 2016-2017.

La demande de plaques de 200 mm est restée soutenue. L'augmentation des ventes au 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018 par rapport au 4ème trimestre de l'exercice 2016-2017 est le reflet d'une légère hausse des volumes ainsi que de l'impact d'un effet combiné prix/mix produits positif.

Alors que l'usine de production de 200 mm de Bernin I tourne déjà à pleine capacité, la hausse des volumes vient essentiellement des quantités de plaques de 200 mm produites par Simgui dans son usine de Shanghai en utilisant la technologie Smart Cut(TM) de Soitec. Les quantités additionnelles croissantes produites par Simgui permettent à Soitec de mieux répondre à la demande en plaques SOI de 200 mm.

En variation séquentielle, les ventes de plaques de 200 mm ont crû de 2% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2017-2018.

Ventes de plaques de 300 mm

Les ventes de plaques de 300 mm ont crû au 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018 de 88% à taux de change constants par rapport au 4ème trimestre de l'exercice 2016-2017. Cette croissance résulte d'une hausse substantielle des ventes de substrats FD-SOI, Imager-SOI, Photonics-SOI ainsi que de plaques de 300 mm de RF-SOI, combinée à une légère augmentation des ventes de la ligne de produits PD-SOI.

En variation séquentielle, les ventes de plaques de 300 mm du 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018 ont progressé de 50% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre de l'exercice 2017-2018. Le taux d'utilisation de l'usine de 300 mm de Bernin II a continué de progresser pour dépasser 50% au 4ème trimestre 2017-2018, en avance par rapport au taux d'utilisation d'environ 50% qui était attendu à la fin de l'exercice 2017-2018 ou au début de l'exercice 2018-2019.

Licences et propriété intellectuelle

Les revenus liés aux licences et à l'exploitation de la propriété intellectuelle (7% du chiffre d'affaires total) ont atteint 6,1 millions d'euros au 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018, contre 2,0 millions d'euros au 4ème trimestre de l'année fiscale précédente. Cette forte hausse est notamment due à des revenus liés à la fin d'une prestation de transfert de technologie fournie à la société chinoise Simgui, sous-traitant et distributeur de Soitec en Chine. Elle s'explique également par la constatation d'un solde de revenus lié à une licence qui n'est plus utilisée, alors qu'elle avait été cédée en 2011 avec une reconnaissance des revenus initialement prévue sur une période de 10 ans.

Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2017-2018 (données non auditées)

12 mois

2016-17 12 mois

2017-18 12 mois 2017-18 / 12 mois 2016-17 (en milliers d'euros) % % à tcc Plaques de 200 mm 182 495 192 413 +5% +9% Plaques de 300 mm 56 663 106 300 +88% +95% Licences et IP 6 551 11 918 +82% +89% Chiffre d'affaires total 245 710 310 631 +26% +31%

Sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018, le chiffre d'affaires atteint 310,6 millions d'euros, en hausse de 31% à taux de change constants par rapport à l'exercice 2016-2017.

Les ventes de plaques de 200 mm ont progressé de 9% à taux de change constants par rapport à l'exercice 2016-2017 tandis que les ventes de plaques de 300 mm ont crû de 95% à taux de change constants.

Perspectives

Compte tenu de la solide performance des ventes enregistrée au 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018, Soitec attend dorénavant un taux de marge2 d'EBITDA1 de l'Électronique 2018-2018 à un niveau bien supérieur à 25%, contre un niveau précédemment attendu d'environ 25%.

Disclaimer

Ce document a été préparé par Soitec (la « Société ») le 18 avril 2018 dans le cadre de l'annonce du chiffre d'affaires du 4ème trimestre de l'exercice 2017-2018.

Ce document est fourni à titre d'information uniquement. Il s'agit uniquement d'informations publiques.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document de Référence 2016-2017 de la Société, enregistré par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 4 juillet 2017 sous le visa n°D.17-0720 (le « Document de Référence ») et dans le rapport semestriel 2017-2018 de la Société publié le 29 novembre 2017. Des copies du Document de Référence et du rapport semestriel 2017-2018 sont disponibles en versions française et anglaise auprès de la Société et peuvent également être consultées et téléchargées sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.soitec.com).

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 4 du Document de Référence. Une revue de ces facteurs de risques a été conduite après la clôture de premier semestre de l'exercice 2017-2018 et aucun nouveau risque n'a été identifié. Ce document contient des informations sommaires et doit être lue conjointement avec le Document de Référence et avec le rapport semestriel 2017-2018. En cas de divergence entre ce document et le Document de Référence ou le rapport semestriel 2017-2018, le Document de Référence ou, le cas échéant, le rapport semestriel 2017-2018, prévaudra.

L'information contenue dans ce document n'a pas été vérifiée de manière indépendante. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou au caractère complet des informations et des opinions contenues dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont fournies uniquement à la date des présentes. Ni la Société, ni ses actionnaires ni aucune de ses filiales, conseillers ou représentants légaux ne peuvent être tenus responsables pour toute perte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu ou en lien avec ce document.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ne pas se matérialiser pas à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 4 du Document de Référence peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

Agenda

Les résultats de l'exercice 2017-2018 seront publiés le 13 juin 2018 après bourse.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera convoquée pour le 26 juillet 2018 au siège social.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3000 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Relations investisseurs :

Steve Babureck

+33 (0)6 16 38 56 27

+1 858 519 6230

steve.babureck@soitec.com

Contacts presse :

Camille Dufour

+33 (0)6 79 49 51 43

camille.dufour@soitec.com

Isabelle Laurent

+33 (0)1 53 32 61 51 isabelle.laurent@ddbfinancial.fr

Fabrice Baron

+33(0)1 53 32 61 27

fabrice.baron@ddbfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 62 762 070,50 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

Annexes

Chiffres d'affaires consolidés (T3 2017-18 et T4 2017-18 non audités)

CA trimestriels T4 T1 T2 T3 T4 (en milliers d'euros) 2015-16 2016-17 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 200 mm 42 463 47 215 42 677 46 534 44 706 47 389 47 896 49 355 47 215 49 136 300 mm 17 995 21 266 11 355 21 124 10 676 23 743 13 366 24 938 21 266 36 495 Licences et IP 4 975 2 026 1 405 1 973 1 314 2 214 1 806 1 677 2 026 6 055 CA total 65 432 70 506 55 437 69 630 56 697 73 345 63 068 75 969 70 506 91 686

CA trimestriels T4 2016-2017 T1 2017-2018 T2 2017-2018 T3 2017-2018 T4 2017-2018 (par rapport à l'année précédente) Variation en publié Variation à tcc Variation en publié Variation à tcc Variation en publié Variation à tcc Variation en publié Variation à tcc Variation en publié Variation à tcc 200 mm +11,2% +7,3% +9,0% +5,6% +6,0% +7,1% +3,0% +8,8% +4,1% +13,9% 300 mm +18,2% +14,0% +86,0% +80,2% +122,4% +124,8% +86,6% +97,1% +71,6% +87,8% Licences et IP -59,3% -60,7% +40,4% +36,1% +68,4% +70,2% -7,2% -2,0% +198,9% +227,0% CA total +7,8% +4,0% +25,6% +21,7% +29,4% +30,8% +20,5% +27,2% +30,0% +42,3%



La marge d'EBITDA de l'Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d'affaires. L'EBITDA représente le résultat opérationnel courant (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l'actif courant et des provisions pour risques et charges. Cet indicateur n'est pas un solde IFRS. Il est utilisé pour mesurer la capacité de la société à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L'EBITDA n'est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à aucun autre indicateur financier.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SOITEC via Globenewswire