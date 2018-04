SOITEC : flambe après le relèvement de son objectif annuel de profits

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec (+13,90% à 70,95 euros) confirme sa suprématie au sein l’indice SBF 120 après avoir relevé hier soir son objectif de rentabilité annuelle du fait d’une fin d’exercice plus dynamique qu'anticipé. Au quatrième trimestre de l’exercice 2017-2018 (clos le 31 mars 2018), le spécialiste de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 91,7 millions d’euros, en hausse de 30%. A taux de change constants, la croissance a atteint 42%.Le chiffre d'affaires annuel est ressorti à 311 millions d'euros, soit une hausse de 31% à taux de change constants, là où Soitec visait environ 25%. Berenberg, qui anticipait pour sa part une progression de 26%, a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 90 euros sur la valeur.Fort de ce trimestre plus dynamique que prévu, Soitec vise désormais un taux de marge d'Ebitda annuel de l'Électronique bien supérieur à 25%, contre environ 25% précédemment attendu." Nous sommes heureux de constater que le levier opérationnel produit ses effets cette année et nous nous attendons à une révision à la hausse des estimations du consensus sur la rentabilité pour l'exercice 2018 et les suivants ", a commenté Berenberg." À Bernin, notre usine dédiée aux plaques de 200 mm continue de fonctionner à pleine capacité et notre usine dédiée aux plaques de 300 mm a atteint un taux d'utilisation de plus de 50% au quatrième trimestre grâce à la demande soutenue pour les gammes de substrats de FD-SOI, Imager-SOI, et Photonics SOI ainsi que pour les plaques de 300 mm destinées aux applications de radiofréquence ", a précisé Paul Boudre, Directeur général de Soitec.