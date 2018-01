STMicro et Soitec entraînés à la hausse par les perspectives d'AMS

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les actions des groupes de semi-conducteurs STMicroelectronics (>> STMicroelectronics) et Soitec (>> Soitec) progressent lundi en Bourse, dans le sillage du relèvement des objectifs de l'autrichien AMS. Fabricant une gamme diversifiée de capteurs électroniques destinés au marchés des télécommunications, de l'automobile, de l'industrie et de la santé/environnement, le groupe a indiqué lundi matin qu'il enregistrerait 470,3 millions d'euros de revenus au titre du quatrième trimestre, portant son chiffre d'affaires annuel au niveau record de 1,06 milliard d'euros, en augmentation de 93% (+100% à changes constants). Cette croissance spectaculaire a été tirée par une forte demande de capteurs 3D dans l'électronique grand public, a indiqué AMS, et de capteurs de luminosité. Les nouvelles générations de smartphones et d'appareils connectés recourent de plus en plus largement à ce type de dispositifs. Porté par ces tendances, AMS envisage désormais une croissance annuelle moyenne de 60% entre 2016 et 2019. En réaction, l'action AMS (principalement cotée à Zurich) progresse de 20%, à 92,12 francs suisses. Par effet d'entraînement, STMicro qui est amené à bénéficier des mêmes tendances de fond gagne 2,96% à 19,63 euros, tandis que Soitec bondit de 4,6% à 65,80 euros. (gbayre@agefi.fr) ed : ECH

January 29, 2018 09:40 ET (14:40 GMT)