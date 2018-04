Leader mondial de la production de silicium sur isolant (SOI), Soitec s’impose comme un acteur incontournable du marché des matériaux semi-conducteurs. Dans un langage moins barbare, la société française conçoit des matériaux sur lesquels sont gravés des transistors, composants de base des circuits électroniques.



Pour avoir un ordre d’idée, des milliards de transistors sont gravés sur chaque plaque de silicium, le but étant de les rendre plus performants et moins gourmands en énergie. Par conséquent, chaque puce découpée sur ces plaques bénéficie de performances notables, l’enjeu de la société étant concrètement de délivrer les puces les plus compétitives en termes de rapport performances/consommation d’énergie, mais aussi de poursuivre leur miniaturisation.



Sans entrer dans les détails, les marchés demandeurs de puces sont nombreux et importants de par leur taille et leur profondeur : smartphones, ordinateurs, objets connectés et automobiles pour ne citer que les principaux. Entendons-nous, le groupe profite pleinement de la banalisation des puces dans les objets du quotidien et cette dynamique n’est pas prête de se briser.



Soitec a récemment dévoilé ses résultats annuels, qui s’inscrivent en nette progression par rapport à l’exercice précédent. Force est de reconnaître que les résultats ont de quoi surprendre. Avec une hausse de près de 31% du chiffre d’affaires annuel (à taux de change constants) à 311 millions d’euros, la société a nettement battu ses objectifs de croissance, initialement fixée à 25%. Le groupe en a profité pour relever ses objectifs en termes de marge d’Ebitda qui devrait être « bien supérieure à 25% ». Il convient par ailleurs de relever les efforts concédés par la société pour accompagner et pérenniser cette croissance à travers un plan de recrutement ambitieux. Soitec a effectivement annoncé sa volonté de renforcer son site français de deux-cents personnes, auquel s’ajoute une autre centaine d’embauches pour ses filiales à Singapour.



Graphiquement, en unités de temps hebdomadaires, la dernière impulsion acheteuse a permis aux cours de franchir une résistance importante à 70€, qui a plusieurs fois brisé les tentatives haussières. Au-delà de cette ligne, la pression acheteuse peut perdurer avec en guise d’objectif, les niveaux datant de 2012 à 85€.