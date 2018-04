Soitec : accélère son plan de recrutement pour soutenir sa dynamique de croissance

Bernin (Grenoble), France, le 3 Avril 2018 - Soitec, leader de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants pour l'industrie électronique, annonce son ambition de recruter 200 personnes en 2018 sur son site français de Bernin, à proximité de Grenoble. Parallèlement, une centaine d'embauches sont prévues à Singapour et dans ses autres filiales à l'étranger. Lancée en soutien de la dynamique de croissance de Soitec, cette campagne s'inscrit dans un contexte de transformation de l'entreprise, accompagnée d'une nouvelle marque employeur.

Ces recrutements concernent toutes les catégories d'emploi de la société. De nombreuses offres de stages et d'alternance sont également proposées ainsi que des offres en VIE (Volontariat International en Entreprise), dans sa filiale de Singapour.

« L'enjeu principal de ce plan de recrutement est d'enrichir les équipes de collaborateurs et collaboratrices de Soitec avec des expériences complémentaires, acquises au sein de différents environnements, ainsi que de renforcer la diversité des profils, en termes de compétences, cultures et personnalités » souligne Pascal Lobry, Directeur des Ressources Humaines de Soitec. « L'oeil neuf de celles et ceux qui intégreront Soitec est précieux dans cette démarche. »

Rejoindre Soitec, c'est venir travailler dans une entreprise de plus de 1 000 personnes dont l'activité, tournée vers les marchés mondiaux, est en forte croissance. C'est aussi avoir l'opportunité de participer à l'évolution de l'électronique de demain en travaillant sur des produits de très haute technologie qui apportent une réelle valeur ajoutée aux objets électroniques du quotidien : smartphones, automobile et autres objets connectés. C'est enfin intégrer une organisation reconnue pour la qualité des relations de travail qui favorise la responsabilité des équipes, l'autonomie et multiplie les opportunités en termes de parcours et d'expérience.

Une marque employeur tournée vers l'authenticité

Depuis un an, Soitec développe sa marque employeur afin d'accroître la notoriété de l'entreprise et la visibilité sur les succès enregistrés depuis plusieurs exercices au niveau national et international. Pour cela, l'entreprise travaille à diffuser une image authentique, personnelle et tangible basée sur les expériences vécues à Soitec.

L'objectif est d'attirer les candidat·e·s aux profils les plus en adéquation avec les postes à pourvoir et de renforcer la pertinence de la sélection. Ce projet se déploie sur différents axes :

L'entreprise est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux qui attirent chaque jour un public plus large.

La rédaction des offres d'emploi a opté pour un style plus empathique et plus concret, parlant des métiers, de la réalité de l'environnement de travail, des missions et des profils recherchés tout en mettant en avant l'importance accordée aux qualités personnelles et relationnelles.

La participation des collaborateur·rice·s de l'entreprise permet de véhiculer une image incarnée de la marque employeur : ce sont elles et eux qui prennent la parole au travers de vidéos témoignages.

Un grand projet de transformation

En janvier 2015, Soitec a initié un changement de stratégie et a depuis totalement recentré ses activités sur son métier historique, la microélectronique. Ce recentrage s'est accompagné d'une mutation profonde du fonctionnement de l'entreprise portée par l'équipe de management. Celle-ci se matérialise au travers du « projet Transformation » de Soitec et de ses trois piliers : culturel, managérial et digital.

La transformation reconsidère les manières de travailler, pour gagner en simplicité et en agilité et pour donner plus de liberté et de pouvoir d'agir à chacun·e. A titre d'exemple, des groupes de collaborateur·rice·s ont repensé les modalités d'entretien annuel, l'organisation cible de l'entreprise ou encore la communication sur la mixité et ses stéréotypes.

Pour découvrir à ces postes et proposer votre, candidature, rendez-vous sur : https://www.soitec.com/fr/carrieres/offres

