SoLocal : Accompagné par SoLocal Network, Crédit Conseil de France accélère son développement

Communiqué de presse Boulogne-Billancourt, le 22 mars 2018

Accompagné par SoLocal Network, Crédit Conseil de France accélère son développement

Crédit Conseil de France, réseau français de franchisés indépendants expert en regroupement de crédits, a sélectionnéla plateforme de gestion des données locales BRIDGE de SoLocal Networkpour optimiser le référencement local et national de ses 44 agences. La solution de store locator (page locale) disponible sur la plateforme BRIDGE va permettre à l'enseigne d'augmenter le trafic de son site ainsi que le chiffre d'affaires de ses agences locales.

https://agence.creditconseildefrance.com/

Un store locator pour augmenter la visibilité de l'enseigne à l'échelle locale et nationale

Dans le cadre de la croissance de son activité, avec l'ambition d'atteindre les 50 implantations avec 7 très prochaines ouvertures, Crédit Conseil de France recherchait une solution lui permettant de combiner le référencement national de son site web et celui de ses franchisés.

Le store locatorpermet de retrouver facilement les coordonnées des agences et d'accéder aux pages web de celles-ci.Chaque agence dispose désormais d'une page web personnalisée dans le respect de la charte graphique de l'enseigne intégrant des informations qui présentent les services, les photos, les horaires, le plan d'accès de celle-ci. Des formulaires de contact permettent également aux internautes de demander des renseignements ou de prendre un rendez-vous à tout moment. Le SEO est optimisé afin de faire remonter ces pages lors des requêtes locales sur les moteurs de recherche.

Depuis le déploiement dustore locator, l'enseigne a enregistré les données suivantes:

•73% des intentions d'appel convertissent en appel réel ;

•une augmentation de 41,7% d'utilisation sur mobile et tablette ;

•45% du trafic sur les pages du store locator provient du SEO.

« Nous recherchions une solution nous permettant de gagner en référencement, en trafic et en génération de contacts. La plateforme BRIDGE nous a séduit car elle s'adresse à la fois à des grands groupes et à des PME. De plus, l'expertise de la solution en matière de référencement est très significative. Nous avons sélectionné BRIDGE avec pour enjeu majeur l'optimisation de notre référencement local et la génération de trafic sur Internet et dans nos agences. Par ailleurs, le formulaire de contact nous permet de renforcer la proximité avec nos clients. Cette fonctionnalité, simple à utiliser, nous permet d'identifier les prises de contacts initiées en ligne. »déclare Sandra Jaquelin, Responsable Communication et Marketing de Crédit Conseil de France.

« Nous nous réjouissons des bons résultats générés grâce à BRIDGE. Nos clients sont de plus nombreux à opter pour cette plateforme 360 qui leur permet d'uniformiser simplement leur communication partout sur le web. Je remercie Crédit Conseil de France pour sa confiance. »déclare Jean-Charles Brandely, Directeur général de SoLocal Network.

À propos de Crédit Conseil de France

Crédit Conseil de France est un réseau de courtage indépendant et pionnier dans son domaine. Spécialiste du rachat de crédits depuis 20 ans, le groupe a développé une véritable expertise et propose des offres complètes et sûres pour répondre de la manière la plus performante possible aux exigences toujours plus pointues de ses clients. Entouré par une équipe d'experts, Crédit Conseil de France garantit une transparence, une qualité de service et de conseil, ainsi qu'une rigueur à toute épreuve.

À propos de SoLocal Network

SoLocal Network est une business unit de SoLocal Group, dédiée aux grandes marques et enseignes. Elle propose une large gamme d'offres digitales innovantes pour améliorer la performance de la communication des marques en local, au plus près des consommateurs et de l'acte d'achat. SoLocal Network regroupe des équipes expertes sur les 3 leviers digitaux clés : le search local, le display géolocalisé sur Internet et mobile, ainsi que le marketing digital. BRIDGE est une plateforme de gestion des données locales, dédiée aux enseignes disposant d'un réseau de boutiques physiques et aux marques. Plus de 220 marques à travers le monde font confiance à BRIDGE et de nombreuses enseignes réseaux utilisent chaque jour les solutions de store locator et multidiffusion.

