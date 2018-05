SoLocal : G20 Strategy & Management Summit - Mappy remporte le Trophée d’or de « la meilleure stratégie data »

Boulogne-Billancourt, le 17 mai 2018

Communiqué de presse

Mappy a remporté ce jeudi 17 mai leTrophée d'or du« prix de la meilleure stratégie data » au terme de la 8èmeédition du G20 Strategy & Management Summit-Edition Marketing et Innovation,au Pavillon d'Armenonville à Paris.L'équipe qui a mis au pointle comparateur multimodal de déplacements le plus exhaustif du marché, a été récompensée pour avoir mené des stratégies remarquables dans le domaine de la data.

Un prix qui vient récompenser plusieursannées d'expertise sur les sujets data

Au terme d'un processus de sélection qui a duré plusieurs semaines, les équipes de Mappy ont pu développer ce qui fait leurstratégie marketing data: leurs problématiques, et les objectifs et cibles qu'elles visent. La récompense finale vient distinguer la bonne compréhension de ces enjeux. Elle a été décernée ce jeudi, par les membres du jury et devant 650 décideurs de grandes entreprises françaises.

La récompense obtenue vient consacrer le travail des équipes chez Mappy, qui œuvrent au quotidien dans la stratégie data de l'entreprise. Florence Leveel, directrice marketing de Mappy, se félicite de cette réussite: «Pour offrir un service toujours plus utile et pertinent, Mappy agrège et traite un volume considérable de data : données géographiques, trafic temps réel sur les routes et les transports en commun, 5 millions de lieux d'intérêt, centres d'intérêt et préférences des 12 millions d'utilisateurs. Nous sommesparticulièrement fiers de voir le travail d'une petite centaine de collaborateurs être récompensé par et devant ses pairs. Cela nous pousse à continuer dans cette voie. »

Mappy,l'assistant de mobilité personnalisé et temps réel

Depuis sa création, l'objectif de Mappy est de faciliter les déplacements des Français dans tout l'Hexagone. Aujourd'hui, Mappypropose 12 modes de transports dans son comparateur : des itinéraires en voiture, en moto, en vélo personnel ou libre-service ou à pied grâce à l'expertise des équipesMappy, mais également en autocar longue distance, co-voiturage et train pour les trajets longue distance, en véhicule partagé (taxi, VTC, Autolib) et transport en commun pour les trajets courte distance Un choix exhaustif, grâce à des partenariats conclus avec les starts-up et leaders du marché. Le comparateur propose à l'utilisateur d'utiliser son moyen delocomotion préféré, en temps réel !

12 millions d'utilisateurs mensuels se rendent ainsi sur l'application ou le site web pour calculer un itinéraire, mais aussipour localiser un lieu. Les flux de déplacements, mis en évidence par ces données, sont des ressources précieuses pour les annonceurs,qui peuvent définir au mieux leur zone de chalandise, et ainsi tester l'efficacité d'une campagne publicitaire sur Mappy, encroisant les résultats de campagne et les données issues des données de géolocalisation des utilisateurs de Mappy. Ces ressources répondentaussi aux enjeux auxquels sont confrontés les collectivités locales, qui cherchent à étudier l'impact des évolutions de voiries. Cescollectes de données sont soumises à des réglementations strictes, qu'elles soient juridiques ou techniques.Ce juste équilibre dans la stratégie data fait de Mappy un acteur innovant de la mobilité.

A propos de Mappy :

Mappyfacilite les déplacements des Français en proposant le comparateur de déplacement multimodal, le plus exhaustif du marché. Véritableassistant mobilité, le site et l'application de la marque permettent aux utilisateurs de comparer 12 modes de transport, tant pour leurs trajets du quotidien que pour des trajets touristiques, partout en France.

A la disposition des utilisateurs, des propositions de déplacement en voiture et en moto, avec ou sans péage, avec prise en compte du trafic en temps réel (et historique sur 5 ans), en autocar longue distance, co-voiturage et train pour les trajets longue distance, en véhicule partagé (taxi, VTC, Autolib, scooter), vélo personnel ou libre-service, transport en commun ou à pied pour les trajets courte distance. Grâce aux indications deprix, temps et confort, l'utilisateur choisit la solution qui lui sied le mieux pour rejoindre une adresse, un lieu ou un commerce.

Mappy comptabilise 12 millions de visiteurs uniques par mois et près de 350 millions de visites sur l'année 2017.

Mappy est disponible sur le webwww.mappy.comet sur application mobile sur iOS et Android.

