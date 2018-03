SoLocal : Le réseau SARP, filiale de Véolia, choisit la plateforme BRIDGE de SoLocal Network

COMMUNIQUE DE PRESSE Boulogne-Billancourt, le 15 mars 2018

Le réseau SARP, filiale de Véolia, choisit la plateforme BRIDGE de SoLocal Network

Le réseau SARP Centre Ouest a sélectionnéla plateforme de gestion des données locales BRIDGE de SoLocal Networkpour renforcer la présence locale de ses 28 agences situées en Bretagne, Pays de la Loire et Centre. Le réseau SARP Centre Ouest souhaitait optimiser la visibilité en ligne de celles-ci dès les premières recherches sur Internet et répondre à un double objectif : proposer des outils innovants aux équipes en agence et offrir aux clients les avantages du numérique.

https://agence.sarp-assainissement.fr/

Le store locatorpermet de retrouver facilement les coordonnées des agences et d'accéder aux pages web de celles-ci.Chaque agence dispose désormais d'une page web personnalisée dans le respect de la charte graphique de l'enseigne intégrant des informations qui présentent les services, les photos, les horaires, le plan d'accès de celle-ci. Des formulaires de contact permettent également aux internautes de demander des renseignements ou de prendre un rendez-vous à tout moment. Le SEO est optimisé afin de faire remonter ces pages lors des requêtes locales sur les moteurs de recherche.

Depuis le déploiement dustore locator, l'enseigne a enregistré en 12 mois:

•35 000 visites

•8 000 intentions d'appel

•1 000 formulaires de contact.

« Notre objectif était de clarifier notre présence sur Internet et d'optimiser notre visibilité pour être présents là où sont nos clients. Initialement, le site du Groupe mélangeait les informations corporate et les informations des agences. Dans le cadre de notre transformation numérique, nous avons sélectionné la plateforme de marketing local BRIDGE de SoLocal Network pour répondre à notre volonté de proposer des outils innovants à nos agences tout en consolidant notre ancrage local vis-à-vis de nos clients. La solution BRIDGE nous permet de diffuser en ligne toutes les données locales de nos agences et d'optimiser notre visibilité et notre accessibilité auprès de notre clientèle. Les résultats sont positifs à divers degrés et la mobilisation générale est un réel succès. Les chiffres parlent d'eux-mêmes »déclare Florian Martin, Responsable Web/Marketing - SARP Centre Ouest.

« C'est une fierté pour nous de participer à la digitalisation d'un réseau comme celui de SARP. Notre plateforme est l'outil technologique idéal pour une communication 360 du central au local et développer le chiffre d'affaires de chaque point de vente. Je remercie SARP pour la confiance qu'il nous témoigne »souligne Jean-Charles Brandely, Directeur général de SoLocal Network.

À propos du réseau SARP

Le réseau SARP (Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage), filiale de Véolia, propose des services dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Ses clients sont des collectivités, des professionnels de l'immobilier, des sociétés de service, des industriels et des particuliers. 3500 collaborateurs en font partie, présents sur plus de 120 agences réparties sur 6 régions. Fondé sur des valeurs de proximité et de fidélisation de ses clients, le groupe ambitionne de devenir l'unique référence en matière d'assainissement. SARP Centre Ouest compte 28 agences en Bretagne, Pays de la Loire et Centre. Pour plus d'informations : agence.sarp-centreouest.fr

À propos de SoLocal Network

SoLocal Network est une business unit de SoLocal Group, dédiée aux grandes marques et enseignes. Elle propose une large gamme d'offres digitales innovantes pour améliorer la performance de la communication des marques en local, au plus près des consommateurs et de l'acte d'achat. SoLocal Network regroupe des équipes expertes sur les 3 leviers digitaux clés : le search local, le display géolocalisé sur Internet et mobile, ainsi que le marketing digital.

BRIDGE est une plateforme de gestion des données locales, dédiée aux enseignes disposant d'un réseau de boutiques physiques et aux marques. Plus de 220 marques à travers le monde font confiance à BRIDGE et de nombreuses enseignes réseaux utilisent chaque jour les solutions de store locator et multidiffusion.

