SoLocal : Mappy intègre à son comparateur de déplacement l’offre de parking en ligne de Onepark

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mappy intègre à son comparateur de déplacement l'offre de parking en ligne de Onepark

Mappy enrichit son offre de service en intégrant à son site et ses applications, plus de 1000 parkings Onepark réservables en ligne dans toute la France et en Europe.

Avec plus de 1000 parkings disponibles en centre-ville, gares et aéroports,

Onepark est le leader français de la réservation de parkings en ligne.

Paris, le 16 mai 2018-Mappy permet à ses utilisateurs de trouver des solutions de mobilité les plus pertinentes, pour faciliter leurs déplacements. Pour les automobilistes, le stationnement est source de nombreuses frustrations (temps perdu et carburant dépensé à chercher une place, stress et énervement) et de congestion des villes. On estime en effet qu'environ 20% des véhicules en circulation dans les grands centres-villes sont à la recherche d'une place.

Mappy & Onepark facilitent la vie des automobilistes

Onepark se définit comme le « Booking.com™» du parking. Il permet de comparer et réserver sa place de parking en quelques clics parmi l'offre des parkings publics (parkings de gares EFFIA, parkings officiels d'aéroports etc.) à laquelle s'ajoute l'offre de parkings privés (parkings d'hôtels, d'entreprises, de bailleurs sociaux et immobiliers…). Onepark digitalise l'ensemble de cette offre puis la met à disposition des automobilistes. En plus d'une simplification importante du processus de recherche de stationnement, la réservation est garantie au meilleur prix. Elle s'effectue en quelques clics, à l'avance ou à la dernière minute.

En intégrant l'offre de Onepark, Mappy conforte son positionnement de facilitateur de déplacement multimodal et accompagne les nouveaux usages de ses utilisateurs.

« Selon une étude Harris Interactive, parue l'an dernier, les automobilistes passent en moyenne 2 mois et demi de leur vie à chercher une place. En tant que facilitateur du quotidien des Français, il est opportun de proposer l'intégration de Onepark en complément de notre offre existante. Cette nouvelle alliance confirme notre position d'assistant de mobilité qui innove en permanence, au service de ses 12 millions d'utilisateurs »explique Florence Leveel, Directrice Marketing deMappy.

Plus de 1000 parkings immédiatement réservables en ligne : 1. L'utilisateur localise directement les parkings Onepark sur le site/appli Mappy ou les découvre suite à une recherche de lieu 2. Depuis l'interface Mappy, il accède au service de réservation de Onepark

«La complémentarité entre Onepark et Mappy est évidente et va simplifier la vie des automobilistes. Nous sommes ravis de ce partenariat qui, en plus de faire connaître Onepark auprès de l'importante communauté Mappy, participera à la démocratisation de la réservation de parking en ligne. Les enjeux de la mobilité de demain sont forts et des partenariats tels que celui-ci permet d'y apporter des solutions concrètes »ajoute David Vanden Born, Co-fondateur de Onepark

A propos de Onepark

Fondée par David Vanden Born et Gilles Latouche et lancée en 2014, Onepark se définit comme le Booking.com du parking. Onepark est une plateforme de réservation de parkings en ligne qui permet aux automobilistes de réserver - à la volée ou en avance - une place parmi 1000 parkings en France, en Espagne, au Benelux et en Suisse (parkings publics en centres-villes, gares, aéroports et parkings privés). Onepark agrège l'ensemble de cette offre et la connecte avec les automobilistes pour simplifier le processus de recherche et de réservation et garantir un stationnement au meilleur prix. Onepark compte plus de 100 000 heures de stationnement vendues par jour.

La société a bouclé un second tour de table de 12 millions d'€en 2017, auprès du transporteur Keolis, filiale de la SNCF.https://www.onepark.fr/

A propos de Mappy

Mappyfacilite les déplacements des Français en proposant le comparateur de déplacement multimodal, le plus exhaustif du marché. Véritable assistant mobilité, le site et l'application de la marque permettent aux utilisateurs de comparer 12 modes de transport, tant pour leurs trajets du quotidien que pour des trajets touristiques, partout en France.

A la disposition des utilisateurs, des propositions de déplacement en voiture et en moto, avec ou sans péage, avec prise en compte du trafic en temps réel (et historique sur 5 ans), en autocar longue distance, co-voiturage et train pour les trajets longue distance, en véhicule partagé (taxi, VTC, Autolib, scooter), vélo personnel ou libre service, transport en commun ou à pied pour les trajets courte distance. Grâce aux indications de prix, temps et confort, l'utilisateur choisit la solution qui lui sied le mieux pour rejoindre une adresse, un lieu ou un commerce.

Mappy comptabilise 12 millions de visiteurs uniques par mois et près de 350 millions de visites sur l'année 2017. Mappy est disponible sur le webwww.mappy.comet sur application mobile suriOSetAndroid.

