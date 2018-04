SoLocal : et Google renouvellent leur partenariat stratégique pour accélérer la croissance et la digitalisation des TPE/PME en France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 23 avril 2018

SoLocal Group et Google renouvellent leur partenariat stratégique

pour accélérer la croissance et la digitalisation

des TPE/PME en France

SoLocalet Google annoncent aujourd'hui le renforcement de leur partenariatstratégique. Initié dès 2013 avec la distribution par SoLocal de sa 1èreoffre Google, ce nouvel accord de 2 ans double les moyens consacrés par les deux partenaires pour accompagner les TPE/PME françaises ainsi que les réseaux dans leur développement numérique.Ce partenariat nourrit l'ambition de SoLocal d'afficher une croissanceannuelle sur les produits Google de +50% sur la période 2017-2020.

«Le renforcement de notre partenariatavec Google s'inscrit parfaitement dans le cadrede notre projet stratégique SoLocal 2020. En apportant notre dimension industrielle et la capillarité et proximité terrain de nos équipes commerciales et de notre support clients, nous représentons un véritable amplificateur de croissance pour les grands acteurs du numérique comme Google, sur les segments des TPE/PME et des grands comptes à réseaux»expliqueEric Boustouller,Directeur général de SoLocal Group.

«L'adoption des outils numériques est uneopportunité pour les TPE/PME françaises dont seules 16% utilisent un support numérique pour leurs activités de vente. Nous sommes heureux de continuer à combiner l'efficacité de nos outils avec le maillage territorial de SoLocal Group, au service des TPE/PME françaises»indiqueSébastien Missoffe,Directeur Général de Google France.

UNE GAMME UNIQUED'OFFRESA LA PERFORMANCE

A travers ses services digitaux Booster Site, Booster Contact et Booster Réseaux,SoLocal propose touteune série d'offres de performance garantie qui permettent aux entreprises d'optimiser leurvisibilité sur Google. Les campagnes (plus de 20000 générées en 2017) sont gérées à travers uneplateforme propriétaire combinant l'expertise de media traders certifiés et l'efficacité d'algorithmesintervenant en continu sur de multiples indicateurs : mots-clefs, enchères, etc. Cette association uniqued'industrialisation et de personnalisation se matérialise, selon le choix de l'annonceur, par du trafic supplémentaire sur son site internet, des rendez-vous en ligne, des appels téléphoniques, ou de la visite en magasin.

Le volume de campagnes publicitaires généré par ce partenariat contribue à l'accélération de lacroissance de SoLocal dans le domaine de la publicité digitale. Grâce aux offres Booster Site,Booster Contact et Booster Réseaux, l'entreprise ambitionne d'ici 2020 une croissance annuelle de +50% sur ses ventes de publicité digitale s'appuyant notamment sur AdWords.Un pari ambitieux mais réaliste, dans la mesure où il s'appuie sur une tendance forte de marché et uneplateforme technologique industrielle.

«Nous sommes un véritable intégrateur de campagnes publicitaires digitales. La confiance que nous témoigne notre partenaire Google est née de cette capacité industrielle à produire, au meilleur prix et avec une très forte valeur ajoutée,des publicités digitales pour nos clients, qu'ils soient TPE/PME ou réseaux,avec des offres packagées, personnalisées et à engagement de résultats»indiqueEric Boustouller.

LES RÉSEAUX : UNE CIBLE PRIORITAIRE

Avec Booster Réseaux, SoLocal renforce sa gamme d'offres à destination des grands comptes.

Notre plateforme technologique propriétaire nous permet de gérer des campagnes AdWords pour des réseauxintégrés ou franchisés et couvre tous les défis d'une communication réseaux réussie: contraintesà l'usage de la marque, facturation locale ou nationale, spécificités locales des points de vente.

L'EXCELLENCEDES ÉQUIPES COMMERCIALES DE SOLOCAL

Google bénéficie de l'expertise en communication digitale locale de SoLocal et de la puissance deson maillage territorial. A ce titre, SoLocal détient depuis 2015 le label «Google Premier Partner»,reconnaissant son expertise approfondie d'AdWords et le haut niveau de performance des campagnes gérées. De plus, ce partenariatpermet à SoLocal de disposer d'unsupport des équipes Google pourgérer des campagnes AdWords. Ces offres sont portées par les équipes commerciales de SoLocal embarquées dansun programme de certification Googlequi permet de maintenir leur niveaud'excellencesur AdWords.

PLUSD'ÉVÉNEMENTSLOCAUX POUR SOUTENIR LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES FRANÇAISES

Pour aller à la rencontre des entreprises locales, SoLocal et Google afficheront à nouveau en 2018leur présence conjointe lors d'événements organisés en région. Cette initiative s'inscrit dans lacontinuité des « SoLocal Business Tour » qui ont déjà rassemblé, dans 6 grandes villes, des milliers de professionnels invités à assister gratuitement à des conférences et ateliers sur les enjeux liés à leur digitalisation. Les deux partenaires continueront ces évènements en 2018, avec pour première étape Paris. Des actions conjointes dédiées au business des réseaux sont également prévues.

L'AMBITIONDE SOLOCAL : DEVENIR LE PARTENAIRE LOCAL, DIGITAL, DE CONFIANCE DES ENTREPRISES POUR ACCÉLÉRER LEUR CROISSANCE

Pour respecter son engagement vis-à-vis des entreprises françaises, SoLocal s'appuie sur six atouts fondamentaux : des médias à très fortes audiences (2,4 milliards de visites), de la géolocalisation, des plateformes technologiques, une présence commerciale unique en France (1800 commerciaux),de nombreux talents du digital,et bien sûr despartenaires avec des grands acteurs du numérique.

Avec plus de 460 000 clients partout en France, le Groupe réalise aujourd'hui plus de 84% de son chiffre d'affaires sur Internet, ce qui le classe parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet.

