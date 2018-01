Solutions 30 : Bilan Semestriel du contrat de liquidité contracté par Solutions 30 avec Louis Capital Markets

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Solutions 30 à Louis Capital Markets, à la date 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 414 titres

115 415,32 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 091 titres

103 522,86 euros en espèces

A propos de Solutions 30

Le groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 10 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de plus de 4.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 23 833 764 actions actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est une société cotée sur Euronext Growth - ISIN FR0013188844 - code ALS30, éligible au PEA-PME

ainsi qu'à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0013188844 - code 30L2)

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contacts - Solutions 30

SOLUTIONS 30 EDIFICE COMMUNICATION Nezha Calligaro | CEO PA Samuel Beaupain | Relations Presse +352 2 648 19 17 06 88 48 48 02 | samuel@edifice-communication.com GENESTA Finance Hervé Guyot | Listing Sponsor Nathalie Boumendil | Relations Investisseurs 01 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com 06 85 82 41 95 | nathalie@edifice-communication.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SOLUTIONS 30 via Globenewswire