SOLUTIONS 30 : Berenberg n'est plus à l'Achat

Berenberg a abaissé sa recommandation d’Acheter à Conserver et relevé de 38,50 euros à 42,50 euros son objectif de cours sur Solutions 30. Le bureau d’études a pris sa décision après le récent rally de l’action, qui offre désormais un potentiel limité. Il juge pour autant que l’excellente croissance du groupe va se prolonger longtemps. L’analyste a d’ailleurs relevé ses estimations de revenus et de bénéfice par action pour 2018-2020, de respectivement 2%-5% et 4%-8%.