SOLUTIONS 30 : crée une joint-venture avec TELENET

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TELENET GROUP HOLDING -6.89% 50 -7.82%

0 0

Solutions 30 et Telenet BVBA ont annoncé avoir conclu un accord sous condition pour créer une joint-venture destinée à fournir des services de proximité dans le domaine du numérique, en Belgique. Solutions 30 est principalement présente en Belgique à travers sa filiale Janssens Field Services.Solutions 30 et Telenet prévoient de constituer une société d'environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 1000 employés et sous-traitants. Sur les 650 personnes travaillant actuellement pour Janssens Field Services, 350 seront transférées auprès de la nouvelle société. Il s'agit principalement de personnel de terrain intervenant dans les domaines de la sécurité, des technologies de l'information & de la communication, de l'énergie et de l'Internet des Objets. Du côté de Telenet, quelque 300 employés chargés actuellement des services aux clients et des services de réseau, d'installation et de réparation rejoindront la nouvelle organisation.La nouvelle société sera basée à Malines. Elle devrait être entièrement opérationnelle dans le courant de cet été et sera consolidée dans les comptes de Solutions 30. Telenet détiendra une participation de 30 % dans la nouvelle organisation et Solutions 30, les 70 % restants.