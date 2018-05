SOLUTIONS 30 : pénalisé par un broker

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'action Solutions 30 perd 1,38% à 39,20 euros, affaibli par la dégradation de la recommandation de Berenberg d’Acheter à Conserver. Même si le bureau d’études allemand a relevé son objectif de cours de 38,50 euros à 42,50 euros, l’action du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies offre désormais un potentiel limité après son récent rally.Celui-ci est intervenu après l'annonce fin avril de la création d'une joint-venture avec le câblo-opérateur Telenet destinée à fournir des services de proximité dans le domaine du numérique, en Belgique. Cette coentreprise réalisera environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Berenberg estime qu'elle aura un impact positif sur la marge et qu'elle permettra à Solutions 30 d'atteindre la taille critique en Belgique, avec près de 130 millions d'euros de ventes en 2019 contre moins de 30 millions d'euros en 2017.En dépit du potentiel de revalorisation limité, l'intermédiaire juge que l'excellente croissance de Solutions 30 va se prolonger longtemps. L'analyste a d'ailleurs relevé ses estimations de revenus et de bénéfice par action pour 2018-2020, de respectivement 2%-5% et 4%-8%.Il y a deux ans, la direction de la société avait présenté un objectif de 500 millions d'euros de revenus d'ici 2020, ce qui semblait très ambitieux, rappelle Berenberg. Il estime désormais que cet objectif sera atteint dès 2019. Il ajoute que Solutions 30 vise dorénavant un doublement de sa taille à moyen terme.Les investisseurs ont rendez-vous la semaine prochaine, le 14 mai exactement, avec Solutions 30 pour son chiffre d'affaires du premier trimestre.