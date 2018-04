Solutions 30 : hausse de 51% du résultat net annuel

24/04/2018 | 08:01

Solutions 30 affiche un résultat net (part du groupe) en hausse de 51% à 12,5 millions d'euros et un EBITDA ajusté en croissance de 46% à 25,3 millions, soit 9,2% du chiffre d'affaires, au titre de l'exercice 2017.



La société de solutions informatiques a enregistré une progression de 43% de son chiffre d'affaires (+27% à périmètre constant) à 274,5 millions d'euros, avec l'intégration d'ABM Communication et de VKDFS en Allemagne, et des activités 'field services' de Fujitsu en France.



Solutions 30 estime qu'il devrait enregistrer en 2018 un nouvel exercice de croissance dynamique et rentable, soutenue par les nouveaux contrats signés tout au long de l'année dernière et les nouveaux projets en cours de discussion.



