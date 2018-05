Solutions 30 : le titre baisse, Berenberg n'est plus acheteur

11/05/2018 | 17:33

Ce vendredi en fin d'après-midi, le titre Solutions 30 connaissait une forte baisse (-6,50%), alors que l'analyste Berenberg n'était plus, en début de journée, d'avis d'acheter l'action Solutions 30 mais de la conserver.



Certes, Berenberg relève, pour le prestataire technologique français (qui fait partie des installateurs de la fibre optique et des compteurs électriques), une 'excellente croissance, qui est loin d'être terminée'. Mais le broker estime aussi qu'après une hausse de 25% en un mois, le potentiel d'appréciation du titre Solutions 30 est jugé trop limité pour justifier le maintien du conseil d'achat.



Berenberg a malgré tout relevé ses estimations de bénéfice par action, ainsi que son objectif de cours (de 38,50 euros à 42,50 euros).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.