Solutions 30 : prend 7%, coentreprise belge avec Telenet

26/04/2018 | 10:01

L'action Solutions 30 prenait environ 7% ce matin à la Bourse de Paris après l'annonce, deux jours après les comptes annuels, de la constitution d'une coentreprise (détenue à hauteur de 70/30) ciblant le marché belge avec l'opérateur télécoms Telenet.



Le groupe français spécialisé dans le déploiement technologique et la réparation à domicile est déjà présent en Belgique via sa filiale Janssens Field Services, et affichait dans ce pays un taux moyen de croissance de 25% l'an durant la dernière décennie.



La future filiale commune à Solutions 30 et à Telenet, qui comptera plus de 1.000 employés et sous-traitants, réalisera un CA de l'ordre de 100 millions d'euros.



Basée à Malines, ville située entre Bruxelles et Anvers, la 'joint venture' devrait être opérationnelle le 1er juillet prochain et 'sera consolidée dans les comptes de Solutions 30'. Par la suite, elle 'sera dotée d'un contrat de services d'une durée de cinq à sept ans conclu avec Telenet pour un montant annuel de 70 millions d'euros'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.