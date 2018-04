30 : Solutions 30 et Telenet unissent leurs forces pour conquérir le marché belge des « Field Services » en pleine croissance

Anvers/Bruxelles, le 26 avril 2018 - Solutions 30, le premier fournisseur européen de Solutions pour les Nouvelles Technologies, et Telenet BVBA (ci-après dénommée « Telenet ») annoncent ce jour avoir conclu un accord sous condition pour créer une joint-venture destinée à fournir des services de proximité ( « Field Services ») dans le domaine du numérique, en Belgique. Dans le marché en pleine croissance des nouvelles technologies numériques, dont notamment celui de l'Internet des objets (IoT), les services techniques jouent un rôle de plus en plus crucial. En regroupant les forces et les opérations sur le terrain ('Field Operations') de deux acteurs clés du secteur, la nouvelle entité sera à même de capter ces opportunités de croissance de la manière la plus efficace possible.

Solutions 30 est principalement présente en Belgique à travers sa filiale Janssens Field Services. Avec un taux de croissance moyen annuel de 25 % sur les dix dernières années, Solutions 30 mène une stratégie de croissance dynamique et cherche constamment à renforcer ses positions concurrentielles, tout en proposant une qualité de service irréprochable à ses clients.

La qualité, c'est ce que les techniciens chargés des installations et des réparations à domicile de Telenet fournissent chaque jour sur le terrain. Les clients leur attribuent d'ailleurs les meilleures notes de satisfaction. Leur savoir-faire et leur détermination à placer le client au centre de leurs préoccupations sont largement perçus et reconnus comme des atouts majeurs.

C'est dans ce contexte que Solutions 30 et Telenet prévoient de constituer une société d'environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 1000 employés et sous-traitants. Sur les 650 personnes travaillant actuellement pour Janssens Field Services, 350 seront transférées auprès de la nouvelle société. Il s'agit principalement de personnel de terrain intervenant dans les domaines de la sécurité, des technologies de l'information & de la communication, de l'énergie et de l'Internet des Objets. Du côté de Telenet, quelque 300 employés chargés actuellement des services aux clients et des services de réseau, d'installation et de réparation rejoindront la nouvelle organisation.

La nouvelle société sera basée à Malines. Elle devrait être entièrement opérationnelle dans le courant de cet été et sera consolidée dans les comptes de Solutions 30. Telenet détiendra une participation de 30 % dans la nouvelle organisation et Solutions 30, les 70 % restants.

Cette opération illustre la stratégie de croissance paneuropéenne de Solutions 30 dans un marché en pleine expansion.

Pour Koen Verbergt, CEO de la nouvelle société : « Les forces combinées de Telenet et de Solutions 30 vont nous permettre de nous attaquer à la complexité croissante des services dans le smart-home, le smart-office et les réseaux, de relever les défis liés aux mutations du numérique et de faire évoluer notre nouvelle structure vers une plateforme de croissance pérenne pour nos clients, collaborateurs et actionnaires. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je m'attacherai à faire de cette nouvelle entreprise un leader, reconnu pour son excellence opérationnelle grâce au savoir-faire des techniciens hautement qualifiés de Telenet et à la passion pour les nouvelles technologies des équipes polyvalentes de Solutions 30. Nous créerons ainsi une structure créatrice de valeur pour nos clients et à même de leur apporter des solutions, des produits et des services innovants. »

À propos du groupe SOLUTIONS 30 - Le groupe SOLUTIONS 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, et demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 10 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de 6000 techniciens, SOLUTIONS 30 couvre actuellement la totalité du territoire en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne. Solutions 30 S.E. est une société éligible au PEA-PME, cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013188844 - code ALS30) ainsi qu'à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0013188844 - code 30L2). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

À propos de Telenet - En tant que fournisseur belge de services de divertissement et de télécommunications, Telenet Group est constamment à la recherche de l'excellence pour ses clients au sein du monde numérique. Sous la marque Telenet, l'entreprise fournit des services de télévision numérique, d'Internet à haut débit et de téléphonies fixe et mobile, destinés au segment résidentiel en Flandre, à Bruxelles et dans une partie de la Wallonie (Botte du Hainaut). Telenet Group offre également des services de téléphonie mobile sous la marque BASE à l'échelle de la Belgique. Le département Telenet Business propose quant à lui des solutions de connectivité, d'hébergement et de sécurité aux marchés professionnels belge et luxembourgeois. Plus de 3000 collaborateurs ont un objectif commun : rendre la vie et le travail plus faciles et plus agréables. Telenet Group fait partie de Telenet Group Holding NV et est coté sur Euronext Bruxelles sous le symbole boursier TNET. Pour plus d'informations, visitez www.telenet.be. 58 % des actions de Telenet sont détenues par Liberty Global, le plus grand leader mondial de la TV et le plus grand fournisseur d'Internet haut débit, qui investit, innove et mobilise des personnes dans plus de 12 pays en Europe afin de tirer le meilleur parti de la révolution numérique.

