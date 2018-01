SOLUTIONS 30 : Croissance de +43% du chiffre d'affaires 2017 à 273,8 M

Croissance de +33% en France

Croissance de +65% à l'international

2018 : des perspectives de croissance à deux chiffres soutenue et rentable

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre d'affaires non audité pour l'ensemble de l'exercice 2017.

En millions d'euros

(Chiffres non audités) 4ème trimestre 12 mois 2017 2016 Var. % 2017 2016 Var. % Total 84,8 57,0 +49% 273,8 191,7 +43% Dont France 56,8 38,5 +48% 177,3 133,4 +33% Dont International 27,9 18,5 +51% 96,5 58,3 +65%

Nouvelle accélération de la croissance au 4ème trimestre : +49%

Au 4ème trimestre 2017, le groupe SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d'affaires de 84,8 M€ en hausse de 49% (+34% à périmètre constant), traduisant l'excellente dynamique dont le Groupe bénéficie en France comme à l'international.

En France, SOLUTIONS 30 réalise un chiffre d'affaires de 56,8 M€, en augmentation de 48% par rapport à 2016. A périmètre constant, c'est-à-dire hors activités France de Fujitsu Field Services consolidées depuis le 1er juillet 2017, le chiffre d'affaires croit de 42%. Si tous les marchés du Groupe contribuent à cette bonne performance, le trimestre est marqué par une nouvelle accélération des installations de fibre optique et par le déploiement d'une nouvelle tranche de compteurs Linky. On note également une croissance organique soutenue des activités de service auprès des entreprises.

A l'international, la croissance atteint 51%, dont 17% en organique. L'activité a plus que doublé en Allemagne où le chiffre d'affaires du groupe croît de 151%, porté par l'intégration des dernières acquisitions, mais aussi par le démarrage des importants contrats signés aux 2ème et 3ème trimestres avec les 3 principaux opérateurs de télécommunication du pays. Il est à noter que tous les territoires sur lequel le groupe est présent signent un trimestre en croissance organique à deux chiffres.

2017 : un nouvel exercice de croissance forte

Depuis 2 ans, SOLUTIONS 30 est entré dans une nouvelle phase de croissance. Après avoir enregistré une progression de 53% de son chiffre d'affaires en 2016, le Groupe poursuit sa trajectoire de croissance et réalise un chiffre d'affaires de 273,8 M€ en 2017, en hausse de 43% (27% à périmètre constant). Le chiffre d'affaires à l'international représente 35% du chiffre d'affaires total et l'Allemagne est désormais le 2ème marché du Groupe, suivi par le Bénélux, l'Italie et l'Espagne. Le groupe dispose ainsi de bases solides à l'export pour y dupliquer son modèle de développement français.

Des perspectives de croissance toujours très soutenue en 2018

Positionné sur des marchés structurellement porteurs, SOLUTIONS 30 entend consolider son leadership et saisir toutes les opportunités de croissance qui se présentent. En parallèle, le groupe sécurise sa capacité d'exécution tout en préservant la flexibilité de son organisation et poursuivant une gestion rigoureuse de ses coûts fixes pour absorber au maximum les montées en charge de ses contrats.

Ainsi, bénéficiant d'une dynamique favorable sur ses marchés et d'une solide croissance embarquée, le Groupe devrait enregistrer en 2018 un nouvel exercice de croissance soutenue et rentable.

Prochains rendez-vous

23 avril 2018 Résultats annuels 2017

14 mai 2018 Chiffre d'affaires 1er trimestre 2018

24 juillet 2018 Chiffre d'affaires 2ème trimestre et 1er semestre 2018

24 septembre 2018 Résultats semestriels 2018

6 novembre 2018 Chiffre d'affaires 3ème 2018

Publication après la clôture des marchés Euronext Growth et XETRA, soit à 20h.

A propos de Solutions 30

Le groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 10 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de plus de 4.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 23 833 764 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est une société cotée sur Euronext Growth - ISIN FR0013188844 - code ALS30, éligible au PEA-PME

ainsi qu'à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0013188844 - code 30L2)

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

