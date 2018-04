Solvac : annonce que tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2018 sont disponibles

Solvac annonce que tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 8 mai 2018 sont disponibles sur le site www.solvac.be, dans la rubrique Gouvernance d'entreprise / Assemblées Générales.

Pour accéder aux documents, cliquez ici

