Solvay élargit son Comité exécutif à trois nouveaux membres, et se dote d'une équipe plus diversifiée afin d'améliorer son orientation client et accompagner ainsi sa stratégie de croissance. Ces nouveaux membres sont Augusto Di Donfrancesco, qui dirigeait depuis 2011 l'activité Specialty Polymers de Solvay, Hua Du, à la tête de l'activité Special Chem depuis sa création en 2015 et Cécile Tandeau de Marsac, qui continuera à diriger la fonction Ressources Humaines du groupe.Le groupe de chimie a aussi annoncé également le départ de Roger Kearns, membre du Comité exécutif et superviseur du segment Advanced Materials, qui a décidé de prendre de nouvelles fonctions dans son pays d'origine, les Etats-Unis." Le Comité exécutif s'enrichit désormais d'expériences clients opérationnelles et internationales tout en développant la prise en compte des talents", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, Directeur général de Solvay.