SOLVAY : la ferme solaire Solvay Solar Energy aux Etats-Unis est ouverte

Solvay a ouvert Solvay Solar Energy-Jasper County, la plus grande ferme solaire de Caroline du Sud (Etats-Unis). Cette ferme permet de répondre à la demande croissante des clients du groupe de chimie belge pour s'approvisionner en solutions produites avec des énergies renouvelables. L'année dernière, Solvay s'est engagé à acheter, pendant 15 ans, tous les certificats d'énergie renouvelable (RECs) produits par la ferme de 71,4 mégawatts qui compte plus de 250 000 panneaux solaires couvrant une superficie aussi grande que 500 terrains de football américain.Propriété de Dominion Resources, la ferme a été mise en service en décembre 2017."Cet accord participe aux ambitions de Solvay d'augmenter les sources d'énergie renouvelable pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre en même temps que celles de nos clients, y compris Apple, qui utilise de l'énergie renouvelable pour ses activités", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, président du comité exécutif de Solvay."Nous sommes ravis de travailler aux côtés de fournisseurs comme Solvay pour nous accompagner dans notre transition vers des sources d'énergie plus propres. Les investissements dans les énergies renouvelables sont vertueux pour l'environnement comme pour nos activités. Ainsi, Apple est désormais alimenté à 100% par des énergies renouvelables et 23 de nos fournisseurs, dont Solvay, se sont engagés à utiliser 100% d'énergie renouvelable ", a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de l'Environnement, et des Politiques et Initiatives Sociales d'Apple.La GBU (Global Business Unit) Solvay Specialty Polymers s'est engagée à utiliser 100% d'énergie renouvelable pour toute la production à destination d'Apple, qui se fait actuellement au sein de 10 usines dans six pays. Solvay fournit des matériaux utilisés dans les appareils Apple, tels que la bande d'antenne de l'iPhone.