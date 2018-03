SOLVAY : supprime 600 postes dans le monde, dont 160 en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solvay lance un projet de simplification de son organisation afin de l'adapter à l'évolution de son portefeuille, désormais centré sur les matériaux de haute performance et les solutions sur mesure. Ce projet se traduit notamment par déménagement de ses activités d'Aubervilliers et de Paris à Lyon et, de façon plus limitée, à Bruxelles pour concentrer la Recherche et l'Innovation au sein de ces deux centres. Ce plan devrait entraîner une suppression nette de 600 postes, principalement dans les fonctions support dont 160 en France, 90 au Portugal et 80 au Brésil.Le turnover naturel, les départs volontaires et le reclassement interne devraient permettre d'atténuer cet impact.Le groupe a débuté aujourd'hui les procédures d'information consultation des représentants des salariés, qui devraient s'achever fin juin. Solvay s'engage à limiter autant que possible les pertes d'emplois et à accompagner ses collaborateurs tout au long de cette étape de la transformation du groupe.La concentration des activités de R&I et des fonctions support impliquerait le transfert vers Lyon et Bruxelles de 500 employés, échelonné sur quatre ans. Le groupe proposera aux salariés concernés un dispositif complet d'accompagnement à la mobilité.En France, Solvay envisage de transformer son plus important centre de recherche, basé à Lyon, en un centre de chimie avancée de classe mondiale, au cœur d'un écosystème d'innovation régional dynamique.A Bruxelles, le groupe projette d'élargir ses capacités de recherche et d'innovation en science des matériaux avancés dans le cadre d'un projet de rénovation complet de son siège social, visant à développer la collaboration entre les équipes et avec ses partenaires.