Solvay : DECLARATION DE TRANSPARENCE - NOTIFICATION DE PARTICIPATION PAR SOLVAC SA

Bruxelles, le mercredi 28 mars 2018, 8h00 --- Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), SOLVAC SA, Rue de Champs Elysées 43 - 1050 Bruxelles - Belgique) a notifié Solvay SA que :

Le 21 mars 2018 Solvay Stock Option Management Sprl (SSOM) a franchi à la baisse le seuil de 3 % des droits de vote de Solvay SA, pour un total de 2,989 % (2,318 % des droits de vote directs + 0,67 % d'autres instruments financiers assimilés), où le holding combiné par SOLVAC SA et SSOM a un total de 33,70 % des droits de vote existants ;

Le 22 mars 2018 SSOM a franchi à la hausse le seuil de 3 % des droits de vote de Solvay SA, pour un total de 3,013 % (2,342 % des droits de vote directs + 0,67 % d'autres instruments financiers assimilés), où le holding combiné par SOLVAC SA et SSOM a un total de 33,72 % des droits de vote existants.

SOLVAC SA est présumée exercer un contrôle de fait sur Solvay SA, et donc sur SSOM, sur la base de l'article 5, §3, 2ème alinéa du code des sociétés belge.

La participation de SSOM dans Solvay SA est rapportée également dans la section Relations Investisseurs du site web de Solvay.

Le communiqué intégral est disponible via le PDF ci-joint.

suivez-nous sur twitter @SolvayGroup

Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels que l'aéronautique, l'automobile, les batteries, l'électronique et la santé, ainsi que dans l'extraction minière de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d'allègement participent à une mobilité plus durable, ses formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 24 500 personnes dans 61 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, résultant à une marge d'EBITDA de 22%. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 1.





Caroline Jacobs Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov Media Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations +32 2 264 1530 +32 2 264 3694 +1 609 860 4608 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Solvay S.A. via Globenewswire