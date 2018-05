Solvay : Résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Solvay

Bruxelles, le 8 mai 2018 --- L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Solvay s'est réunie aujourd'hui à son siège social de Bruxelles.

L'ensemble des résolutions a été adopté par les actionnaires. L'Assemblée Générale a en particulier approuvé le paiement du dividende par action à 3,60€ brut pour l'exercice fiscal 2016. Compte tenu de l'acompte de 1,38€ brut par action versé le 18 janvier 2018, le solde du dividende s'élève à 2,22€ brut par action, payable le 23 mai 2017.

Durant cette Assemblée Générale, les actionnaires ont également approuvé la ré-élection de Mme Rosemary Thorne and M Gilles Michel comme Administrateurs indépendants du Conseil d'Administration pour une période de quatre ans, jusqu'en mai 2022. M Philippe Tournay et M Matti Lievonen ont été nommés Administrateurs indépendants du Conseil d'Administration pour quatre ans, en remplacement de M Denis Solvay et M Bernhard Scheuble qui ont décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat au sein du Conseil d'Administration.

Le détail des résolutions, les résultats des votes ainsi que le replay de l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de Solvay, dans la rubrique Investors.

Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels que l'aéronautique, l'automobile, les batteries, l'électronique et la santé, ainsi que dans l'extraction minière de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d'allègement participent à une mobilité plus durable, ses formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 24 500 personnes dans 61 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge d'EBITDA de 22%. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions ( SOLVY ) sont négociées via un programme ADR de niveau 1.

Les chiffres tiennent compte de la cession annoncée de Polyamides.

