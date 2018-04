Solvay : SA annonce son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 8 mai 2018 à Bruxelles

Bruxelles, le 6 avril 2018, 7h30 --- Tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du mardi 8 mai 2018 sont disponibles ci-joint et sur le site www.solvay.com, dans la rubrique Investors.

Seules les personnes qui seront actionnaires de Solvay SA à la date du 24 avril 2018 à minuit (CEST), auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée du 8 mai 2018, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par les actionnaires le jour de l'Assemblée Générale.

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée doivent déclarer leurs intentions pour le 2 mai 2018. Ces actionnaires devront suivre les instructions précisées dans l'avis de convocation ci-joint et disponible sur le site www.solvay.com, rubrique investisseurs.

L'Assemblée aura lieu à 10h30 CEST au siège de Solvay, rue de Ransbeek, 310 - 1120 Bruxelles.

Vous avez des questions relatives à cette Assemblée ? Merci de les adresser à ag.solvay@solvay.com.

Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels que l'aéronautique, l'automobile, les batteries, l'électronique et la santé, ainsi que dans l'extraction minière de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d'allègement participent à une mobilité plus durable, ses formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 24 500 personnes dans 61 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, résultant à une marge d'EBITDA de 22%. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 1.





Caroline Jacobs Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov Media Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations +32 2 264 1530 +32 2 264 3694 +1 609 860 4608 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687

