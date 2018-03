Solvay : annonce la suppression de 600 postes

29/03/2018 | 08:57

Le Groupe a débuté aujourd'hui les procédures d'information consultation des représentants des salariés, qui devraient s'achever fin juin.



La simplification de l'organisation devrait entraîner une suppression nette de 600 postes, principalement dans les fonctions support dont 160 en France, 90 au Portugal et 80 au Brésil.



'Le turnover naturel, les départs volontaires et le reclassement interne devraient permettre d'atténuer cet impact' indique le groupe.



'La concentration des activités de R&I et des fonctions support impliquerait le transfert vers Lyon et Bruxelles de 500 employés, échelonné sur quatre ans. Le Groupe proposera aux salariés concernés un dispositif complet d'accompagnement à la mobilité'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.