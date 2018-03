Solvay : collaboration avec SAS

22/03/2018 | 14:24

Solvay a annoncé ce jeudi la signature d'un accord avec SAS. Le groupe chimique belge s'appuiera sur sa plate-forme Data Analytics pour favoriser la transformation numérique de ses principales unités de production



Cette collaboration se concrétisera dans un premier temps au niveau des principaux sites de production de Solvay. L'analytique avancée de données consiste à collecter des données historiques et en temps réel, à mieux comprendre les relations entre les divers paramètres de production et à améliorer les performances des ressources et actifs. Le résultat devrait en être une augmentation de la productivité quotidienne ou une réduction du taux de consommation de matières premières.



'Le fait de collaborer avec SAS aidera notre société à déployer des solutions analytiques évoluées de manière cohérente et efficace et, ce faisant, à renforcer la valeur de nos activités', assure Alain Faessler, Solvay Group General Manager for Industrial.



Et de préciser: 'le fait de s'appuyer sur une seule et même plate-forme a pour effet d'accélérer le développement et le déploiement systématique à travers la totalité de notre réseau industriel, et de générer un impact business plus rapide.'



