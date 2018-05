Solvay : le paiement du dividende approuvé

08/05/2018 | 15:00

Solvay annonce ce mardi après-midi, suite à son assemblée générale ordinaire, que le paiement du dividende par action a été approuvé par les actionnaires. Il s'élève, au titre de l'exercice fiscal 2016, à 3,60 euros brut.



'Compte tenu de l'acompte de 1,38 euro brut par action versé le 18 janvier 2018, le solde du dividende s'élève à 2,22 euros brut par action, payable le 23 mai 2017', complète Solvay.



Les actionnaires ont par ailleurs approuvé la réélection de Rosemary Thorne et de Gilles Michel comme administrateurs indépendants du conseil d'administration, pour une période de quatre ans.



Ils sont rejoints par Philippe Tournay et Matti Lievonen, pour quatre ans également, en remplacement de Denis Solvay et de Bernhard Scheuble. Ces derniers avaient décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat au sein du conseil d'administration.





