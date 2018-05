Solvay : ouverture d'une ferme solaire aux Etats-Unis

07/05/2018 | 14:00

Solvay fait part de l'ouverture de Solvay Solar Energy-Jasper County, la plus grande ferme solaire de Caroline du Sud, aux Etats-Unis. Propriété de Dominion Resources, la ferme a été mise en service en décembre 2017.



L'année dernière, le groupe belge s'est engagé à acheter, pendant 15 ans, tous les certificats d'énergie renouvelable (RECs) produits par la ferme de 71,4 mégawatts qui compte plus de 250.000 panneaux solaires couvrant l'équivalent de 500 terrains de football américain.



La GBU (Global Business Unit) Solvay Specialty Polymers s'est engagée à utiliser 100% d'énergie renouvelable pour toute la production à destination d'Apple, qui se fait actuellement au sein de 10 usines dans six pays.



