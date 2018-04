Somfy : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Somfy a fait état d'une croissance de 2,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 302,5 millions d'euros. A données comparables, la croissance ressort à 5,8%. "Le ralentissement constaté par rapport aux précédents trimestres s'explique par le niveau élevé de la base de comparaison, mais aussi et surtout par l'inflexion enregistrée en fin de période, conséquence d'un effet de calendrier négatif sur le territoire européen et de conditions d'activité défavorables dans de nombreux pays", commente le groupe.Par ailleurs, Somfy indique que la fluctuation des devises a pesé sur l'activité et, dans une moindre mesure, sur la marge opérationnelle, en raison de l'appréciation continue de l'euro par rapport aux principales monnaies sur la période récente.