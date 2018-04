Somfy: progression contrastée des ventes au premier trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe Somfy, spécialisé dans les automatismes pour la maison, a annoncé jeudi des ventes en hausse de 2,7% au premier trimestre, mais note un ralentissement de sa croissance et de grandes variations de performances selon les zones géographiques.

Son chiffre d'affaires de 302,5 millions d'euros pour la période de janvier à mars intègre un effet de change de négatif de 9,4 millions d'euros, selon le communiqué du groupe.

La société constate une activité réduite sur la fin de la période, et invoque des "conditions défavorables dans plusieurs pays", dont la météo en Allemagne et en Europe du Nord, et l'instabilité politique et économique au Moyen-Orient, en Argentine et au Brésil.

Dans la région Afrique et Moyen-Orient du groupe, notamment, les ventes chutent de plus de 20%.

C'est l'Europe du centre et de l'est qui enregistre la meilleure progression, avec des ventes en hausse de 14,3%. En France, le plus gros marché du groupe (89,2 millions d'euros de chiffre d'affaires ce trimestre), les ventes augmentent de 11,8%.

Somfy assure néanmoins dans son communiqué que ses "dernières innovations ont connu un grand succès, notamment aux deux grands salons auquel le groupe a participé, le CES à Las Vegas (salon d'électronique grand public) et le R+T à Stuttgart (salon sur les volets électriques et autres équipement d'habitation)".

