Prix Étudiants 2018 : la Fondation Sopra Steria-Institut de France récompense deux projets numériques innovants et solidaires

L'aboutissement d'une compétition de plusieurs mois

Pour cette édition 2018, le jury a reçu près de 40 dossiers dont 16 ont été présélectionnés. 4 équipes finalistes ont ensuite soutenu leurs projets devant un grand jury, composé de membres de l'Institut de France et de managers de Sopra Steria. Lauréats de l'édition 2018, les projets 6e sens et EasyTalk ont reçu respectivement une dotation financière d'une valeur de 10 000 € et 5 000 €. L'objectif est de les accompagner tout au long de l'année pour donner vie à leur projet et surtout de le pérenniser dans le temps, grâce au soutien de leur parrain et marraine Sopra Steria.

Un réseau d'experts Sopra Steria au service de projets innovants et solidaires

Avec ce concours, la Fondation Sopra Steria-Institut de France vise à attirer l'attention des étudiants sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la société. En bénéficiant de l'expérience de professionnels du secteur numérique, ils développent leur projet en condition réelle et peuvent ainsi mieux se projeter en donnant vie à leur projet.

Tout au long de l'année, les experts Sopra Steria, les parrains et marraines et leurs équipes ont à cœur de partager leur savoir-faire et surtout leurs conseils pour que les projets aboutissent à des prototypes.

« Cette année encore, nous avons reçu de nombreux projets innovants de grande qualité. Avec ce concours, la Fondation Sopra Steria-Institut de France souhaite sensibiliser les étudiants à l'impact social ou environnemental de solutions numériques destinées à des publics vulnérables. L'objectif final pour ces groupes d'étudiants est de voir leur projet se concrétiser. Leur volonté, leur détermination, leur implication sont une grande fierté pour nous. » Laurent Giovachini, directeur général de la Fondation Sopra Steria-Institut de France et directeur général adjoint de Sopra Steria.

Retour sur les lauréats de l'édition 2018

Grand Prix du jury : Le projet 6e Sens, des écoles UTC et ISEP

Le « Grand Prix » a été attribué au projet 6e Sens porté par une équipe issue de l'UTC et de l'ISEP.

Objectif : mettre la technologie au service d'une solution pour substituer le sens du toucher à la vision pour les mal-voyants.

André Bonnelle (étudiant à l'UTC) et Rémi du Chalard (étudiant à l'ISEP) sont à l'origine du projet 6e Sens.

« Tout jeune déjà, j'ai été touché par la cause des personnes non voyantes mais je n'avais ni les connaissances, ni l'expérience, ni les capacités pour monter un tel projet », explique Rémi du Chalard, membre du projet 6e Sens et étudiant en dernière année du cursus ingénieur à l'ISEP. « André et moi souhaitons porter ce projet et mettre la technologie au service des autres. Nous avons participé à ce prix car nous recherchons des conseils, un suivi de la part de professionnels et nous partageons les valeurs de la fondation Sopra Steria - Institut de France. Ce prix nous permettra d'avoir un réel retour quant à la pertinence de notre innovation », conclut-il.

Prix coup de cœur du jury : Le projet EasyTalk de l'Université Léonard de Vinci à Paris

Le Prix « Coup de Cœur » a quant à lui, été remporté par le projet EasyTalk porté par les étudiants du pôle Universitaire Léonard de Vinci.

Objectif : mettre à disposition d'enfants en situation de handicap un cahier de communication numérique interactif utilisé lors de leur apprentissage et de leur éducation afin d'échanger avec eux et de faciliter leur communication.

Le projet EasyTalk est proposé par Inès Sabani Céline Carlier, Morgane Ragneau, Sasha Robert et Jérémy Thomias, étudiants en double diplôme Ingénieur-Manager au Pôle Universitaire Léonard de Vinci à Paris, La Défense. Touchée par les situations auxquelles sont confrontées les familles ayant un enfant handicapé, cette équipe mixte souhaite créer un cahier de communication numérique interactif.

« Les valeurs soutenues par la Fondation correspondent à celles que nous souhaitons promouvoir : l'égalité, le développement, les nouvelles technologies au service de l'homme. Participer à ce concours est également l'occasion d'acquérir une certaine notoriété et de sensibiliser un maximum de personnes au handicap notamment aux difficultés rencontrées par les personnes privées de langage pour communiquer », indiqueCéline Carlier, membre de l'équipe EasyTalk et étudiante à l'Université Léonard de Vinci.

Pour en savoir plus sur le Prix Étudiants : www.fondationsoprasteria.org/prix-etudiants