SOPRA STERIA : la croissance organique ressort à 3,8% au premier trimestre

Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires de 991,8 millions d'euros, en croissance de 4,4%, au titre de son premier trimestre. Sa croissance organique ressort à 3,8%. A taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires de la SSII s’est élevée à 5,7%. Sopra Steria a subi un effet de changes négatif 11 millions d'euros, du fait de la baisse de la livre sterling et des couronnes scandinaves face à l’euro par rapport au premier trimestre 2017.Sopra Steria a confirmé ses objectifs 2018 d'une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, d'un taux de marge opérationnelle d'activité en légère amélioration, et d'un flux net de trésorerie disponible supérieur à 170 millions d'euros (133 millions en intégrant la cession de créances 2017 de 37 millions)."La saisonnalité entre les deux semestres sera plus marquée en 2018 qu'elle ne l'a été en 2017 en raison d'un effet calendaire plus favorable au second semestre, d'une concentration des ventes de licences plus importante au second semestre et du plan d'investissement engagé au premier semestre au Royaume-Uni", précise Sopra Steria dans son communiqué.