Sopra Steria : étoffe son réseau international de co-innovation et inaugure un DigiLab à Strasbourg

Le DigiLab : un réseau dédié à la transformation des entreprises

Vitrine de l'innovation mettant en exergue les savoir-faire du Groupe, tout en recevant ses clients, le DigiLab offre aux entreprises une expérience unique pour se projeter, relever les défis de demain et créer de la valeur pour leurs projets en lien avec la transformation digitale. Lieu de partage et de conception conjointe, il permet de travailler de façon « désilotée » pour anticiper, éclairer et co-construire les réponses les plus adaptées à ses clients.

Un booster d'innovation pour les entreprises

Situé à Schiltigheim, le DigiLab est intégré à l'agence Sopra Steria.

« Nous sommes très heureux d'inaugurer le 1er DigiLab de Sopra Steria de la région Grand Est », commente Robert Herrmann, président d'Eurométropole de Strasbourg. « La transformation numérique est un enjeu majeur que nous avons inscrit dans notre stratégie « Strasbourg Eco 2030 », et le développement économique de l'Eurométropole passera nécessairement par la digitalisation des entreprises et leur capacité à innover. Et c'est justement grâce à l'accompagnement d'acteurs du numérique comme Sopra Steria que nous y parviendrons », ajoute-t-il.

L'un des objectifs majeurs du DigiLab est notamment de co-innover en proposant à ses clients les solutions inédites et adaptées aux enjeux du marché. Grâce à un système centralisé propre au réseau DigiLab, les entreprises pourront bénéficier de l'ensemble des démonstrations du réseau, recensant plus de 120 cas d'usages, tous domaines confondus (aéroline, santé, transport, etc.).

« La co-innovation est une des composantes majeures de la stratégie globale du réseau DigiLab et nous sommes heureux d'inaugurer aujourd'hui ce nouvel espace à Strasbourg. Créé pour favoriser les rencontres avec les clients de Sopra Steria, ce nouveau DigiLab est aussi une réelle opportunité d'offrir aux entreprises de la région Grand Est, nos compétences en Intelligence Artificielle, fer de lance de Sopra Steria dans la région Grand-Est », commente Eric Maman, responsable des DigiLab, Sopra Steria.

60 postes à pourvoir en CDI

« Nous sommes la 1ère entreprise de services du numérique de la région et nous comptons des clients de secteurs divers allant de la banque au secteur public et à l'industrie », indique Christian Barat, directeur de l'agence Sopra Steria Est. « Chaque année, nous recrutons environ 60 personnes - notamment des architectes, des consultants métiers, etc. - afin d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale et leur permettre d'accroître leur efficacité et leur capacité d'innovation », conclut-il.

L'agence Sopra Steria Est, qui compte environ 400 personnes, est située au 15A avenue de l'Europe à Schiltigheim. Une situation géographique idéale pour les candidats qui souhaitent s'épanouir dans un environnement favorable à l'innovation.