Sopra Steria, partenaire de la 50e Course Croisière EDHEC : un vent d’innovation et de solidarité souffle à Brest du 20 au 27 avril

Un événement emblématique pour renforcer la relation avec les grandes écoles et les universités

Le soutien de Sopra Steria à la Course Croisière EDHEC s'inscrit pleinement dans le cadre de son engagement en faveur de l'insertion professionnelle des étudiants et vise à créer de nouvelles synergies avec les grandes écoles et les universités.

« A l'occasion de la Course Croisière EDHEC, nous souhaitons non seulement renforcer nos liens avec les écoles et les universités, mais aussi rencontrer les meilleurs talents car l'année s'annonce riche en recrutements ! Nous proposons 2 700 postes en CDI - notamment pour des jeunes diplômés - 400 contrats en alternance et 1 000 stages, pour accompagner la croissance de Sopra Steria. » explique Fabrice Losson, directeur relations écoles chez Sopra Steria.

Une semaine riche en activités, sur terre et en mer

Des animations tout au long de la semaine

Lors des animations proposées sur le stand de Sopra Steria, plus de 50 places seront à gagner pendant la Course Croisière EDHEC. Les vainqueurs navigueront deux heures sur le VOR60 du Team Jolokia, monocoque de l'association Jolokia - dont Sopra Steria est mécène - qui vise à promouvoir la richesse de la diversité. Au programme : concours photo, Hand'In Box, tirs au laser, défis handicap, challenge de montée au mât, concours de noeuds marins, etc.

Une journée 100 % innovation dédiée au handicap

Le mercredi 25 avril sera dédié à l'innovation & au handicap, en présence d'Hervé Larhan (vice-champion paralympique de voile aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008), de la FÉDÉEH (Fédération Etudiante pour une Dynamique Etudes et Emploi avec un Handicap) et du Comité Handisport du Finistère.

A cette occasion, des collaborateurs de Sopra Steria présenteront leurs projets au service du handicap :

VR Phantom Limbs : grâce à la réalité virtuelle, l'application VR Phantom Limbs permet de diminuer les douleurs fantômes des membres amputés, en associant des techniques thérapeutiques à la technologie de la réalité virtuelle.

: grâce à la réalité virtuelle, l'application VR Phantom Limbs permet de diminuer les douleurs fantômes des membres amputés, en associant des techniques thérapeutiques à la technologie de la réalité virtuelle. Hololearn : ce dictionnaire interactif facilite l'apprentissage de la LSF (Langue des Signes Française) grâce à un hologramme.

« Grâce aux actions que nous menons tout au long de la Course Croisière EDHEC, nous souhaitons non seulement sensibiliser au handicap, mais aussi favoriser l'insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap. A travers des actions telles que le challenge Handi'voile ou encore une journée entièrement dédiée au handicap, nous contribuons à changer le regard sur ce sujet et à rapprocher des jeunes issus d'univers différents, dans un environnement sportif exigeant où l'esprit d'équipe est primordial » explique Consuelo Bénicourt, directrice RSE de Sopra Steria.

Challenge Handi'voile : inclusion, handicap et performance

Créé il y a 5 ans par la Mission Handicap, le challenge Handi'Voile permet d'accueillir des étudiants en situation de handicap au sein de différentes équipes, qui bénéficient d'un accompagnement spécifique grâce à l'équipage du Team Jolokia pour préparer leur course dans les meilleures conditions, notamment sur le plan de l'accessibilité. Ces professionnels de l'insertion et du handi-sport, partenaires de Sopra Steria, apportent des conseils et proposent des formations.

« Avant mon accident, j'étais passionné de voile. Depuis 3 ans, grâce au challenge de la Mission Handicap de Sopra Steria et à l'élan de solidarité de mon école, je peux à nouveau naviguer. Durant la semaine de la Course Croisière EDHEC, je serai chargé d'informer le skipper des tendances du vent grâce à un boîtier qui affiche la direction et la force du vent enregistrés durant la dernière heure », témoigne Antoine, étudiant en 3e année à l'INSA Rennes.

Cette année 5 équipages mixtes handi-valides seront accompagnés par la Mission Handicap lors de la Course Croisière EDHEC : INSA Rennes, Centrale Lyon (2 équipages), EPF Montpellier, ISG Paris.

Ils prendront le départ à Brest sous les couleurs de la Mission Handicap de Sopra Steria.

Retrouvez les équipes sur le stand Sopra Steria du 20 au 27 avril

Village de la Course Croisière EDHEC

Port du Moulin Blanc - 29200 Brest