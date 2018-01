Sopra Steria : projet d'acquisition en Allemagne

08/01/2018 | 08:09

Sopra Steria annonce le projet d'acquisition 100% du capital de Bluecarat, société allemande spécialiste du conseil stratégique IT, des projets Agiles (incluant son Scrumcadamy), de la Cyber/IT Sécurité et de l'API Management.



Avec une croissance organique supérieure à 25%,cette a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires estimé de l'ordre de 33 millions d'euros. Son acquisition contribuerait ainsi à l'accélération du développement du groupe informatique français en Allemagne.



Le projet d'acquisition de cette entreprise est soumis aux conditions préalables usuelles. S'il aboutit, les activités de Bluecarat pourraient être consolidées dans les comptes de Sopra Steria au cours du second semestre 2018.



