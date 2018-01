Sopra Steria : renforce son engagement environnemental

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, aujourd'hui reconnu dans le top des entreprises mondiales dans la lutte contre le changement climatique, poursuit le déploiement de sa stratégie pour réduire son impact environnemental, atténuer les risques climatiques et soutenir la transition vers une économie bas carbone. Sopra Steria a été reconnu par le CDP, un organisme à but non-lucratif qui opère le système mondial de publication des impacts environnementaux pour le compte d'investisseurs, entreprises, États, régions et villes.

Une initiative récompensée

Sopra Steria vient d'obtenir le score de performance de A, le plus élevé du CDP. Cette distinction vient récompenser l'implication et l'innovation de l'entreprise pour sa politique et la mise en oeuvre de ses actions en matière de responsabilité environnementale.

« Dans l'ensemble du Groupe Sopra Steria, un important réseau d'acteurs trav aille à la mise en oeuvre de notre politique environnementale. Tous ont la conviction qu'ils peuvent agir au sein de l'entreprise en faveur de la lutte contre le changement climatique », explique Vincent Paris, CEO de Sopra Steria. « Je suis très heureux de cette distinction attribuée par le CDP, qui récompense notre engagement dans la transition vers une économie bas carbone », ajoute-t-il.

Augmenter la part d'énergie renouvelable à travers le Groupe

Depuis plusieurs années, Sopra Steria a réduit son impact environnemental, en augmentant sa part d'énergie renouvelable pour couvrir sa consommation énergétique. Le Groupe a ainsi annoncé avoir plus que triplé la part d'énergie renouvelable de la consommation électrique de ses bureaux et data centers sur-site, en passant de 20,4 % en 2015 à 69 % en 2016. L'objectif pour le Groupe est d'atteindre un niveau de 85 % d'ici 2020.

Pour Sopra Steria, le recours aux énergies renouvelables passe par la renégociation de ses contrats d'achat d'énergie mais aussi par l'acquisition d'instruments innovants aussi bien pour sa consommation de carburant que d'électricité :

Pour la consommation de carburant :

Au Royaume-Uni, Sopra Steria est l'une des premières entreprises à avoir fait l'acquisition de certificats « Green Gas » auprès de la société Natural Capital Partners. Grâce à cette initiative, le Groupe couvre en biométhane sa consommation de carburant au Royaume-Uni.

Pour la consommation d'éectricité:

En 2016, Sopra Steria a fait l'acquisition en France de Garanties d'Origine à hauteur de 17884 MWh d' hydroélectricité . Cette électricité a été certifiée d'origine renouvelable par Powernext, teneur du registre des garanties d'origine, puis attribué à Sopra Steria par Origo, distributeur de garanties d'origine.

Sopra Steria a également fait l'acquisition de certificats internationaux d'énergie renouvelable (I-RECs) d'hydroélectricité en Inde par l'intermédiaire de Natural Capital Partners. En 2016, cette initiative permet de couvrir en énergie renouvelable la consommation d'électricité issue du réseau du Groupe en Inde.

En un an, le Groupe a réduit de 46,7 % ses émissions de GES (Market-based*) par collaborateur pour ses bureaux et diminué de 32,3 % les émissions de GES (Market-based) de ses Data centers sur et hors-site.

La certification CarbonNeutral® du Groupe contribue à une économie durable

Sopra Steria compense ses émissions résiduelles en investissant dans des projets de fermes éoliennes dans le sud de l'Inde (Harapanahalli Wind et Theni Wind).

L'ensemble des déplacements professionnels des collaborateurs, des bureaux et des Data centers du Groupe sont certifiés CarbonNeutral®.

*Marked-based : méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre qui s'appuie sur un système de facteur d'émission issu de la source d'énergie fournie.