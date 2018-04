Sopra Steria: revenus trimestriels en hausse malgré un trou d'air au Royaume-Uni

Paris (awp/afp) - Le groupe français de services informatiques Sopra Steria a augmenté son chiffre d'affaires de 4,4% au premier trimestre, en dépit d'un trou d'air au Royaume-Uni compensé par de bonnes performances notamment en France et en Allemagne.

Selon des résultats publiés jeudi, le chiffre d'affaires est ressorti à 991,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2018. La croissance organique (à périmètre et taux de change constant) s'élève à 3,8%, a précisé la société dans son communiqué.

A l'issue de ce premier trimestre, Sopra Steria maintient ses prévisions pour l'année 2018. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% et une marge opérationnelle en légère amélioration comparé aux 8,6% observés en 2017.

Le chiffre d'affaires en France (426,3 millions d'euros) a grimpé de 1,8% en croissance organique au premier trimestre, tiré notamment par le conseil, en hausse de plus de 10%, et par la cybersécurité qui progresse de 30%.

"Les secteurs de la banque, de l'assurance, de la défense et de l'aéronautique ont été les marchés verticaux les plus porteurs sur le trimestre", a indiqué la société.

Le Royaume-Uni en revanche enregistre un trou d'air avec une baisse de 4,8% (à taux de change et périmètre constant) à 188,4 millions d'euros, en raison d'une baisse du chiffre d'affaires de la co-entreprise SSCL. Cette dernière avait toutefois été anticipée dans les prévisions depuis "début 2017", précise le groupe dans son communiqué.

Le chiffre d'affaires a crû de 13,4% (croissance organique) à 231,6 millions d'euros sur le pôle "autre Europe", avec une "performance très soutenue en Allemagne, en particulier dans le secteur public et le secteur bancaire".

D'une manière générale, Sopra Steria s'attend à une amélioration de ses indicateurs au second semestre.

"La saisonnalité entre les deux semestres sera plus marquée en 2018 qu'elle ne l'a été en 2017 en raison d'un effet calendaire plus favorable au deuxième semestre, d'une concentration des ventes de licences plus importante au deuxième semestre et du plan d'investissement engagé au premier semestre au Royaume-Uni", note l'entreprise.

Sopra Steria avait dégagé un bénéfice net en hausse de 13,9% pour 2017, à 171,4 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires en croissance organique de 3,5% à 3,845 milliards d'euros.

afp/buc