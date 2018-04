Sopra Steria : Invest Securities n'est plus à 'achat'

05/04/2018 | 10:01

Invest Securities dégrade son opinion sur Sopra Steria de 'achat' à 'neutre' et son objectif de cours de 185 à 175 euros, anticipant 'un premier semestre de moins bonne facture' pour le groupe de services informatiques.



Le bureau d'études pense que cette période risque d'être décevante du fait d'un effet calendaire délicat et des investissements au Royaume-Uni. Si 'le second semestre devrait être de meilleure facture', il abaisse tout de même ses BNA 2018-20 de -3,0%/-0,6%/-1,2%.



'Même si nous conservons une vue positive à moyen et long termes, le momentum à cour terme moins favorable combiné à la surperformance récente nous conduit à dégrader temporairement notre opinion', poursuit l'analyste.



