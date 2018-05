SPIE : ICS renforce son partenariat avec CISCO

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CISCO SYSTEMS -0.50% 45.7 19.92%

Spie ICS, filiale de services numériques du groupe Spie, annonce la création d'une "business unit" dédiée à son partenaire Cisco. Ce nouveau mode de collaboration vient renforcer un partenariat stratégique historique en permettant d'anticiper les nouvelles exigences du marché. Composée d'experts dédiés à la conception, à la commercialisation et à la mise en œuvre des solutions Cisco, cette nouvelle structure, inédite au sein de Spie ICS, répond à deux enjeux majeurs : le développement des nouveaux usages et l'amélioration des processus de communication.Elle s'adresse particulièrement aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) franciliennes.Organisée en concertation avec l'équipe commerciale de Spie ICS, cette nouvelle "business unit" concentre les expertises de deux acteurs majeurs de l'IT sur l'ensemble de la chaîne des services (communications unifiées, réseaux intuitifs, data centers, infrastructures numériques, etc.). Centrées usages clients et destinées aux utilisateurs finaux, les solutions globales proposées bénéficieront ainsi d'une meilleure uniformisation des processus, et d'une sécurisation intégrée. L'objectif de cette collaboration est d'offrir un retour sur investissement rapide pour les clients de secteurs d'activité variés (finances, services, immobilier, etc.)