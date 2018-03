SPIE : annonce un contrat de 7,3 millions d'euros pour un éco-quartier à Besançon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie Est vient de se voir attribuer la réalisation des aménagements électriques, CVC (Chauffage - ventilation - climatisation) et plomberie sanitaire du pôle tertiaire de l'éco-quartier Viotte de Besançon par le promoteur Sedia. Le contrat remporté par SPIE Est, d'un montant de 7,3 millions d'euros, comprend notamment les installations CVC, les installations électriques en courant fort, les installations électriques en courant faible, et les installations de plomberie sanitaire.Le marché attribué à SPIE comprend également la partie GTC (gestion technique des bâtiments). Celle-ci doit permettre d'optimiser les consommations d'énergie en phase exploitation en vue de la certification HQE bâtiment tertiaire. Le projet d'éco-quartier s'inscrit en effet dans une démarche d'"économie verte" garantissant les meilleures performances environnementales et énergétiques.Les opérations mobiliseront environ 30 personnes des directions opérationnelles génie climatique et tertiaire de SPIE Est pour une durée de 24 mois, et devraient débuter en avril 2018.