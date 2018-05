SPIE : change le nom de sa filiale Gemco, qui devient SPIE : Turbomachinery

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SPIE a annoncé un changement de nom pour Gemco, filiale de SPIE Oil & Gas Services depuis 2007. Elle devient SPIE Turbomachinery. Cette filiale est un spécialiste de la maintenance et de la reconception de turbomachines (turbines à vapeur et à gaz, compresseurs, pompes, etc.)SPIE Turbomachinery offre des prestations à forte valeur ajoutée aux clients de différents secteurs d'activités comme la production d'énergie, le pétrole, la chimie, les papeteries, les sucreries, l'incinération en France et à l'étranger (Côte d'Ivoire, Congo, Angola, Sénégal, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, etc.).Ce changement de nom est l'occasion pour SPIE Turbomachinery de souligner son appartenance au groupe SPIE et son attachement à ses valeurs de performance, proximité et responsabilité. SPIE Turbomachinery confirme ainsi également son engagement à respecter les normes les plus élevées en matière de qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement (QHSSE).